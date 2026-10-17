В североосетинском Хазнидоне засыпали очаг горящей свалки

Пожар привлек внимание жителей еще в сентябре. 21 сентября местные активисты начали собирать подписи под обращением к министру природных ресурсов России Александру Козлову: они жаловались на дым и утверждали, что прежние обращения не помогли. Видеозапись с дымом над свалкой распространилась в местных публикациях. На следующий день МЧС Северной Осетии сообщило, что на пятом километре дороги Чикола—Хазнидон горел мусор на площади 30 кв. м. Ведомство не уточнило, шла ли речь о том же очаге, который Минприроды тушило в октябре. Сообщение МЧС не указывает причину пожара.