В североосетинском Хазнидоне засыпали очаг горящей свалки
Минприроды Северной Осетии сообщило 16 октября, что ликвидировало открытое горение на свалке у селения Хазнидон в Ирафском районе. Ведомство засыпало очаг грунтом, перекопало подъезды к территории и пообещало установить камеры видеонаблюдения, говорится в сообщении Минприроды, опубликованном в канале ведомства.
В публикации также говорится, что ситуация остается на контроле. Причину возгорания и площадь, которую охватил огонь, министерство не назвало.
Пожар привлек внимание жителей еще в сентябре. 21 сентября местные активисты начали собирать подписи под обращением к министру природных ресурсов России Александру Козлову: они жаловались на дым и утверждали, что прежние обращения не помогли. Видеозапись с дымом над свалкой распространилась в местных публикациях. На следующий день МЧС Северной Осетии сообщило, что на пятом километре дороги Чикола—Хазнидон горел мусор на площади 30 кв. м. Ведомство не уточнило, шла ли речь о том же очаге, который Минприроды тушило в октябре. Сообщение МЧС не указывает причину пожара.
История свалки тянется годами. По словам тогдашнего главы Ирафского района Батраза Хидирова, отходы сначала свозили туда для последующей отправки на полигон под Владикавказом, но региональный оператор не справлялся с объемами, а затем вывоз мусора с площадки прекратился.
В феврале 2025 года прокуратура добилась через суд обязательства ликвидировать стихийную свалку у Хазнидона. По данным сообщения о проверке, участок находился рядом с рекой Урух; администрация района не выполнила требование надзорного ведомства после представления прокуратуры. О судебном решении сообщали «АиФ — Северный Кавказ». Однако в октябре 2025 года телеканал Iryston TV вновь описывал там крупное скопление мусора и сообщал, что власти подали заявку на обследование площадки Росприроднадзором.
Октябрьские меры Минприроды должны снизить риск повторного горения: грунт изолирует тлеющие отходы, а перекопанные подъезды затрудняют доступ к площадке. Но ведомство пока не сообщило ни о полном вывозе мусора, ни о завершении ликвидации свалки. Неизвестны также результаты проверки воздуха и оценка экологического ущерба. Поэтому ликвидация открытого огня означает окончание тушения, но сама по себе не подтверждает, что многолетняя проблема площадки решена.