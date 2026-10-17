В Геленджике утром 17 октября топливо отпускают на 10 АЗС

В Геленджике 17 октября по состоянию на 09:00 топливо доступно на 10 автозаправочных станциях. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на семи, включая отпуск по топливным картам, АИ-92 — на семи. Дизельное топливо продают на всех десяти станциях, сообщает пресс-служба администрации города.