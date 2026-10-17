В Геленджике утром 17 октября топливо отпускают на 10 АЗС
В Геленджике 17 октября по состоянию на 09:00 топливо доступно на 10 автозаправочных станциях. АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на семи, включая отпуск по топливным картам, АИ-92 — на семи. Дизельное топливо продают на всех десяти станциях, сообщает пресс-служба администрации города.
Среди ближайших АЗС топливо есть, в частности, на «Роснефти» на проспекте Строительном и улице Туристической, а также в селе Архипо-Осиповка на трассе М-4 — там доступны АИ-95, АИ-92 и ДТ.
На «Лукойле» на улице Островского отпускают АИ-95 по топливным картам, АИ-92 и ДТ, на кольце М-4 «Дон» — АИ-92 и ДТ, в Архипо-Осиповке — АИ-95, АИ-92 и ДТ.
«Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон» предлагает АИ-100, АИ-95, АИ-92 и ДТ, на улице Ходенко и Сухумском шоссе — только ДТ. На «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон» доступны АИ-95 и ДТ.
Ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня.