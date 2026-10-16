Футбольный комплекс «Лидер» на юге Ставрополя планируется построить к 2028 году

В комплексе предусмотрены крытое футбольное поле и две плавательные чаши. Большой бассейн будет длиной 25 м, шириной 11 м, на четыре дорожки; глубина составит от 1,2 до 2,04 м. Детский — 8 на 5 м, глубиной от 0,6 до 0,9 м. Проект предусматривает многоступенчатую фильтрацию воды и создание 13 рабочих мест. Объем частных инвестиций городская администрация оценивает более чем в 76 млн руб.