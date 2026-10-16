Футбольный комплекс «Лидер» на юге Ставрополя планируется построить к 2028 году
Футбольный комплекс с двумя бассейнами «Лидер» на улице Доваторцев в Ставрополе планируют завершить в 2028 году. О ходе строительства 16 октября сообщил глава города Иван Ульянченко в своем официальном канале «Сам ИванИваныч» в Telegram.
По данным мэрии краевой столицы, на площадке подготовили несущий каркас, залили чашу взрослого бассейна и возвели стены первого этажа. Сейчас строители обустраивают детский бассейн и внутренние перегородки. Сообщение, распространённое со ссылкой на канал главы города.
В комплексе предусмотрены крытое футбольное поле и две плавательные чаши. Большой бассейн будет длиной 25 м, шириной 11 м, на четыре дорожки; глубина составит от 1,2 до 2,04 м. Детский — 8 на 5 м, глубиной от 0,6 до 0,9 м. Проект предусматривает многоступенчатую фильтрацию воды и создание 13 рабочих мест. Объем частных инвестиций городская администрация оценивает более чем в 76 млн руб.
У проекта уже менялись сроки и оценка стоимости. В июне 2023 года региональные СМИ сообщали, что компания «С-Строй» намерена вложить около 74,5 млн руб. и построить комплекс к 2030 году. Тогда инвестор также рассчитывал создать 13 рабочих мест. В сентябре 2025 года «Коммерсантъ-Кавказ» писал, что проект получил положительное заключение госэкспертизы; издание указывало прежние стоимость и срок — 74,5 млн руб. и 2030 год. Таким образом, комплекс теперь планируют сдать досрочно.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Специализированный застройщик «С-Строй» зарегистрировано в 2022 году в городе Ставрополь. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Учредители компании — Сергей Соловьев и Сергей Буханцов. Выручка предприятия за 2024 год составила 200,3 млн руб., прибыль — 172,4 млн руб.
Комплекс должен разместиться по адресу улица Доваторцев, 94, на участке площадью 5 тыс. кв. м, который губернатор предоставил компании в аренду без торгов в июле 2023 года в рамках масштабного инвестиционного проекта.