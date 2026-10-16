ФК «Сочи» переиграл «Ротор»
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 14-го тура Первой лиги в Волгограде одержал победу над местным «Ротором». Игра завершилась со счетом 1:0.
В первом тайме команды играли на встречных курсах. Соперники имели подходы к чужим воротам, однако открыть счет в этом противостоянии удалось сочинским футболистам на 16-й минуте. Михаил Игнатов хладнокровно не оставил шансов хозяевам поля в одной из атак. Это уже пятый гол полузащитника «Сочи» Игнатова в текущем сезоне.
Во втором тайме «Ротор» прибавил в движении, стараясь взломать насыщенную оборону южан. Главный тренер волгоградцев Дмитрий Парфенов попытался освежить игру заменами, однако дивидендов это не принесло. Зрители больше не увидели забитых мячей, хотя голевые моменты возникали у обоих ворот. В итоге — минимальная победа «Сочи» со счетом 1:0.
После 14 матчей «барсы» имеют в активе 29 очков и занимают второе место. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 24 октября в Иваново против «Текстильщика». Будущий соперник расположился на 18-й строчке в турнирной таблице.