ФК «Сочи» переиграл «Ротор»

В первом тайме команды играли на встречных курсах. Соперники имели подходы к чужим воротам, однако открыть счет в этом противостоянии удалось сочинским футболистам на 16-й минуте. Михаил Игнатов хладнокровно не оставил шансов хозяевам поля в одной из атак. Это уже пятый гол полузащитника «Сочи» Игнатова в текущем сезоне.