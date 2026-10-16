Главные новости за 16 октября. Новороссийск
По состоянию на 16 октября работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны в Новороссийске завершены. Незначительные выбросы устранили на территории пляжа «Абрау-Бич» и в селе Мысхако. Всего зачистили около 300 м береговой линии.
На центральном пляже Анапы устраняют последствия залпового ливня и шторма, повредивших береговую инфраструктуру. Потоки воды размыли песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, а также малые архитектурные формы.
Группа «Аэрофлот» включила рейсы в Краснодар, Сочи и Геленджик в новое сезонное расписание, которое будет действовать с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года включительно.
После сильного дождя в Анапе поступил ряд обращений от жителей. Специалисты дорожных служб выехали по адресам, оценили состояние инфраструктуры, установили причины подтоплений и определили меры для решения проблем.
За три часа сильного дождя в Анапе выпало 34 мм осадков — месячная норма. Ливень прошел накануне с 18:00 до 21:00.