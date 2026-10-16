Главные новости за 16 октября. Сочи
Директором департамента городского хозяйства администрации Сочи стал Артем Серов. Ранее подразделение возглавлял Сергей Косинков.
Власти Сочи рассматривают возможность расширения платного парковочного пространства до конца 2026 года. Дополнительные места могут появиться в районах с высоким спросом на парковку.
Власти Туапсинского округа подготовят рекомендации по снижению платы за электроэнергию. В муниципальном округе продолжается поиск поставщиков сжиженного газа на фоне его отсутствия. Администрация совместно с АО «Туапсегоргаз» занимается поиском вариантов поставок.
Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск МКУ «Дирекция имущественного комплекса» Сочи к ООО «Кубань Ривьера» о расторжении договора аренды земельного участка.
Себестоимость выращивания бананов в Сочи с учетом мер по сокращению затрат превышает 100 руб. за кг. Сейчас специалисты рассчитывают финансовую модель и готовят технико-экономическое обоснование выращивания бананов.
Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному управлению Росимущества в иске об освобождении четырех помещений в Сочи, обращенных в доход государства по антикоррупционному делу, связанному с бизнесменом Рубеном Татуляном (Робсоном).