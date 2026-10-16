64-летний водитель погиб в ДТП на трассе Новоалександровского округа

Изучение истории нарушений погибшего выявило тревожную картину: за предшествующие два года он неоднократно становился фигурантом административных производств за несоблюдение Правил дорожного движения. Шесть из зафиксированных нарушений связаны с превышением скоростного режима. При этом общий водительский стаж мужчины насчитывал 44 года. На месте происшествия продолжают работу инспекторы дорожной службы и следственно-оперативная группа.