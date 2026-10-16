64-летний водитель погиб в ДТП на трассе Новоалександровского округа
В Новоалександровском округе Ставропольского края трагически завершилась поездка 64-летнего жителя Изобильненского округа: его автомобиль Renault съехал с дорожного полотна и перевернулся, водитель погиб на месте, сообщает пресс-служба Ставропольской Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла 16 октября 2026 года в районе полудня — в 12:16 — на 37-м километре автодороги Снеглеевская — Новотроицкая. Мужчина 1962 года рождения, проживавший в Изобильненском округе, следовал за рулем автомобиля марки Renault, когда по неустановленным пока причинам машина покинула проезжую часть и опрокинулась.
Травмы, полученные водителем в результате аварии, оказались несовместимы с жизнью. Медицинская помощь пострадавшему уже не потребовалась — он скончался непосредственно на месте трагедии.
Среди предварительных версий случившегося сотрудники Госавтоинспекции рассматривают внезапное резкое ухудшение состояния здоровья мужчины за рулём. Между тем окончательные причины и обстоятельства произошедшего предстоит определить по итогам процессуальной проверки.
Изучение истории нарушений погибшего выявило тревожную картину: за предшествующие два года он неоднократно становился фигурантом административных производств за несоблюдение Правил дорожного движения. Шесть из зафиксированных нарушений связаны с превышением скоростного режима. При этом общий водительский стаж мужчины насчитывал 44 года. На месте происшествия продолжают работу инспекторы дорожной службы и следственно-оперативная группа.