На восстановление жилья в Дагестане направят еще 1,3 млрд рублей

На заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий подведены промежуточные итоги восстановительных работ в Дагестане, пострадавшем от паводков. Совещание провел заместитель главы МЧС России Виктор Яцуненко. С докладом о ходе работ выступил глава республиканского правительства Магомед Рамазанов. По его словам, к настоящему моменту материальную поддержку получили более 93 тыс. жителей республики — суммарный объем перечисленных средств превысил 3,7 млрд руб.