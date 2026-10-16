На восстановление жилья в Дагестане направят еще 1,3 млрд рублей
Более 1,3 млрд рублей одобрено на восстановление жилья жителей Дагестана, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба правительства республики.
На заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий подведены промежуточные итоги восстановительных работ в Дагестане, пострадавшем от паводков. Совещание провел заместитель главы МЧС России Виктор Яцуненко. С докладом о ходе работ выступил глава республиканского правительства Магомед Рамазанов. По его словам, к настоящему моменту материальную поддержку получили более 93 тыс. жителей республики — суммарный объем перечисленных средств превысил 3,7 млрд руб.
В части компенсаций на капитальный ремонт поврежденного жилья комиссия рассмотрела 1 623 обращения. Положительное решение вынесено по 1 001 из них: одобренные выплаты составили 770,3 млн рублей. По направлению нового строительства и приобретения жилья изучены 488 заявок, по итогам которых выдано 286 жилищных сертификатов на 586 млн руб.
Параллельно в пострадавших районах продолжаются работы по восстановлению транспортных артерий и объектов коммунальной инфраструктуры — их реализация ведется в тесном взаимодействии федеральных и региональных структур.
Магомед Рамазанов обозначил сроки завершения работы с обращениями граждан: прием и рассмотрение заявлений на капремонт планируется закрыть до конца октября, после чего незамедлительно начнутся перечисления одобренных средств. Заявки на строительство и покупку нового жилья комиссия намерена рассмотреть не позднее 15 ноября.