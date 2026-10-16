Главные новости за 16 октября. Кавказ
Санаторий «Машук Аква-Терм» в Железноводске и компания «Насиб», управляющая Пятигорским ипподромом, перешли из федеральной собственности в собственность Ставропольского края, сообщило Росимущество. Передачу активов предусмотрели распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 9 сентября. Санаторий перешел государству в ноябре 2025 года после решения суда об обращении в доход РФ активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Компания «Насиб» была национализирована в сентябре 2025 года в рамках дела об имуществе бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. По итогам 2025 года чистая прибыль санатория составила 277,5 млн руб., а убыток «Насиба» сократился в 3,2 раза, до 4,4 млн руб.
Количество самозанятых, зарегистрированных в налоговых органах Ставропольского края, на 1 октября 2026 года достигло 306 тыс. человек, увеличившись на 33,8% по сравнению с 1 июля 2025 года, следует из ответа регионального УФНС на запрос «Ъ-Кавказ». Поступления налога на профессиональный доход за январь—сентябрь составили 1,55 млрд руб., что на 27,5%, или 334,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самозанятые уплачивают налог по ставке 4% с доходов от физических лиц и 6% — от организаций и индивидуальных предпринимателей.
В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года прекратили деятельность 1 467 юридических лиц, на 30,3% больше, чем годом ранее, следует из ответа регионального УФНС на запрос «Ъ-Кавказ». Число зарегистрированных организаций за год сократилось на 354, до 31 135, а количество новых юрлиц за девять месяцев уменьшилось на 17,6%, до 1 069. При этом число индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств выросло на 3,2% год к году, до 92 634. Одновременно за этот период деятельность прекратили 12 224 ИП и КФХ — на 16% больше, чем за январь—сентябрь 2025 года.
Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области о банкротстве головной компании агрохолдинга «ЭКО-культура» — ООО «АПХ ЭКО-культура». Сумма требований налоговой превышает 148 млн руб. В 2025 году выручка компании составила 1,62 млрд руб., а чистый убыток вырос до 279,2 млн руб. против 15,2 млн руб. годом ранее. Убытки также зафиксировали три крупные производственные структуры группы — «Овощи Ставрополья», тепличный комплекс «ЭКО-культура» и «Марьинский». При этом холдинг объединяет 13 тепличных комплексов в восьми регионах общей площадью около 580 га и производственной мощностью 250 тыс. тонн овощей в год. принятие заявления о банкротстве не означает, что компания уже признана несостоятельной.
Ставропольское управление ФАС выявило признаки картельного сговора на торгах по транспортированию твердых коммунальных отходов с участием шести компаний и семи индивидуальных предпринимателей. Среди них — ООО «Эко-Сити», «Полигон-Сервис», «Эко-регион», «Эко-Сити ПР» и «Эко-Сервис». По версии ведомства, участники использовали общую инфраструктуру и технические мощности, подавали заявки без реальной конкуренции и могли заранее определять победителей торгов, влияя на цены и эффективность расходования бюджетных средств. В случае подтверждения нарушения им грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.
Количество новых дел о банкротстве строительных компаний в регионах Северного Кавказа и Ставропольском крае к 1 октября 2026 года выросло более чем вдвое, до 58 против 27 годом ранее, следует из данных «Контур.Фокуса», предоставленных «Ъ-Кавказ». Общее число строительных организаций на разных стадиях банкротства увеличилось на 31,7%, до 241, тогда как количество юридических лиц отрасли сократилось на 0,33%, до 11 791. Наиболее заметный рост новых дел зафиксирован в Кабардино-Балкарии, где их число увеличилось с нуля до 12, а также в Ставропольском крае — с семи до 12. В Чечне показатель снизился с семи до шести, однако число компаний на разных стадиях банкротства там выросло более чем вдвое, до 17.