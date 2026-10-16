В Новороссийске завершили ликвидацию нефтепродуктов на побережье

Незначительные выбросы устранили на территории пляжа «Абрау-Бич» и в селе Мысхако. Всего зачистили около 300 м береговой линии. К мероприятиям привлекли 6 единиц техники и 53 человека — сотрудников МБУ «Служба спасения», представителей администрации и волонтеров.