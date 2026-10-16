Виноградники Северной Осетии выросли в полтора раза за два года
Северная Осетия — Алания существенно укрепила позиции в отечественном виноградарстве: по данным Роскачества, проводившего аудит винодельческой отрасли республики, площадь виноградных насаждений в регионе за два года увеличилась приблизительно в полтора раза и по состоянию на 2026 год составила 667,93 га, сообщила пресс-служба ведомства.
Главным катализатором роста отраслевые эксперты называют инвестиционный проект «Виноградарь Кавказа», включенный в реестр приоритетных инициатив республики. Благодаря государственной поддержке в период 2025–2026 годов валовой сбор плодов лозы прибавил почти 26%, выйдя на отметку 4,7 тыс. тонн. Эти данные привёл врио министра сельского хозяйства Северной Осетии Алан Макиев.
Промышленное виноградарство в регионе сосредоточено в трёх хозяйствах: КФХ Габуева под управлением Константина Дзитоева во Владикавказе, а также ООО «Виноградарь Кавказа» и ООО «Витис Алания», расположенные в Моздокском районе. Суммарная площадь плодоносящих участков на сегодняшний день насчитывает 114,78 га.
Инфраструктуру отрасли дополняет собственный питомник саженцев — КФХ «Чарита», располагающий мощностью до 410 тыс. единиц посадочного материала ежегодно. Питомник специализируется преимущественно на сортах «Первенец Магарача» и «Ркацители». Крупные производители делают ставку на столовые разновидности, а также на комплексно-устойчивые гибридные культуры, в частности на сорт «Левокумский».
Развитие сырьевой базы отражается и на винодельческих показателях, о которых ранее писал «КоммерсантЪ». За январь–август 2026 года в республике было выпущено 2,2 млн декалитров тихих вин. Несмотря на снижение этого показателя на 4% относительно аналогичного периода прошлого года, Северная Осетия сохранила место в тройке наиболее продуктивных винодельческих регионов страны. Соседний Дагестан в тот же период занял четвертую строчку рейтинга с результатом 1,5 млн декалитров, также войдя в десятку лидеров. В десятку лидеров также вошел Ставропольский край с 300 тыс. декалитров.