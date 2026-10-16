Виноградники Северной Осетии выросли в полтора раза за два года

Северная Осетия — Алания существенно укрепила позиции в отечественном виноградарстве: по данным Роскачества, проводившего аудит винодельческой отрасли республики, площадь виноградных насаждений в регионе за два года увеличилась приблизительно в полтора раза и по состоянию на 2026 год составила 667,93 га, сообщила пресс-служба ведомства.