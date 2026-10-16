В Дагестане бензин АИ-92 подешевел за неделю до 115 рублей
В Дагестане за неделю снизились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. По данным Дагестанстата на 12 октября 2026 года, литр АИ-92 подешевел на 2,3%, до 115,82 руб., АИ-95 — на 1,7%, до 124,43 руб. Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 152,40 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,5%, до 96,77 руб. за литр. Такие данные приводит Дагестанстат.
Среди продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свежие огурцы — на 18,5%, до 91,33 руб. за кг. Помидоры подорожали на 4,7%, до 101,56 руб. за кг, столовая свекла — на 2,3%, до 60,27 руб. за кг. Яйца прибавили в цене 1,6%, до 122,38 руб. за десяток, замороженная рыба — 1,5%, до 319,70 руб. за кг.
Сильнее всего среди указанных в мониторинге продовольственных товаров подешевели охлажденные и мороженые куры — на 1,8%, до 279,98 руб. за кг. Сахар-песок снизился в цене на 1,2%, до 81,79 руб. за кг, морковь — на 1,3%, до 51,98 руб. за кг.
Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожала обрезная доска — на 3,5%, до 21,89 тыс. руб. за куб. м. В сфере услуг проживание в гостиницах категории три звезды подешевело на 2,5%, до 2 202,42 руб. за сутки на человека.