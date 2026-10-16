В Дагестане бензин АИ-92 подешевел за неделю до 115 рублей

В Дагестане за неделю снизились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. По данным Дагестанстата на 12 октября 2026 года, литр АИ-92 подешевел на 2,3%, до 115,82 руб., АИ-95 — на 1,7%, до 124,43 руб. Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 152,40 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,5%, до 96,77 руб. за литр. Такие данные приводит Дагестанстат.