Налоговые поступления от АПК Ставрополья выросли на 2,9%

При этом финансовые результаты сельскохозяйственных организаций ухудшились. По данным Северо-Кавказстата, за январь—июль 2026 года сальдированный финансовый результат организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составил 5,64 млрд руб. — 71% от уровня аналогичного периода прошлого года. Прибыль организаций в этой группе сократилась на 13,9%, до 10,45 млрд руб., а убытки выросли на 14,5%, до 4,81 млрд руб.