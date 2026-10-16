Налоговые поступления от АПК Ставрополья выросли на 2,9%
За январь—август 2026 года налоговые поступления от организаций агропромышленного комплекса Ставропольского края составили 20,34 млрд руб., увеличившись на 2,9%, или на 581,5 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году за восемь месяцев показатель составлял 19,76 млрд руб.
В растениеводстве поступления выросли на 8,1%, или на 818,9 млн руб., в животноводстве — на 37,7%, или на 239,3 млн руб. В переработке сельхозпродукции прирост составил 7%, или 480,3 млн руб.
При этом финансовые результаты сельскохозяйственных организаций ухудшились. По данным Северо-Кавказстата, за январь—июль 2026 года сальдированный финансовый результат организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составил 5,64 млрд руб. — 71% от уровня аналогичного периода прошлого года. Прибыль организаций в этой группе сократилась на 13,9%, до 10,45 млрд руб., а убытки выросли на 14,5%, до 4,81 млрд руб.
Статистика по обрабатывающим производствам в целом показывает, что их сальдированный финансовый результат за семь месяцев составил 1,15 млрд руб., или 6,1% от показателя годом ранее. Убытки в этой категории увеличились в 3,8 раза, до 17,23 млрд руб.