Поступления от операций с недвижимостью на Ставрополье выросли на треть

За январь—август 2026 года наибольший прирост налоговых поступлений на Ставрополье зафиксирован в сфере операций с недвижимостью. Поступления по налогам, сборам и страховым взносам от этого вида деятельности увеличились на 34,8%, или на 2,39 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».