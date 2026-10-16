Поступления от операций с недвижимостью на Ставрополье выросли на треть
За январь—август 2026 года наибольший прирост налоговых поступлений на Ставрополье зафиксирован в сфере операций с недвижимостью. Поступления по налогам, сборам и страховым взносам от этого вида деятельности увеличились на 34,8%, или на 2,39 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В гостиничном бизнесе и общественном питании поступления выросли на 32,7%, или на 1,19 млрд руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений прирост составил 27,4%, или 906,3 млн руб. По данным налоговой службы, увеличение поступлений зафиксировано по всем видам экономической деятельности.
При этом финансовые результаты организаций в этих отраслях различаются. По данным Северо-Кавказстата, за январь—июль 2026 года сальдированная прибыль и убыток организаций, работающих с недвижимостью, составили 586,2 млн руб. — 76,6% от уровня аналогичного периода прошлого года. Прибыль таких организаций сократилась до 597,2 млн руб., или 77,4% от прошлогоднего показателя, а убытки выросли в 1,8 раза, до 11 млн руб.
В гостиничном бизнесе и общественном питании, напротив, сальдированный финансовый результат увеличился в 1,9 раза, до 643,4 млн руб. Прибыль организаций в отрасли выросла в 1,8 раза, тогда как убытки увеличились на 6,8%.
В сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами сальдированный финансовый результат оказался отрицательным — минус 12,9 млн руб. Прибыль организаций в отрасли составила 24,9% от уровня января—июля 2025 года, а убытки — 69,4% от прошлогоднего показателя. Северо-Кавказстат не приводит абсолютные суммы прибыли и убытков по этой отрасли.