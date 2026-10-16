Число возвратов с единого налогового счета на Ставрополье сократилось вдвое
За январь—сентябрь 2026 года налоговые органы Ставрополья вернули налогоплательщикам с единого налогового счета (ЕНС) 3,6 млрд руб. — на 51,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество операций снизилось со 100,2 тыс. до 50,1 тыс. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Одновременно налогоплательщики стали реже направлять заявления о зачете положительного сальдо ЕНС в счет других обязательств. За девять месяцев 2026 года подано 19,5 тыс. таких заявлений против 30,1 тыс. годом ранее. При этом сумма средств, заявленных к зачету, выросла на 31%, с 1,17 млрд до 1,54 млрд руб.
Положительное сальдо ЕНС позволяет налогоплательщику распорядиться имеющимися на счете средствами до наступления срока уплаты налога. Деньги можно вернуть на банковский счет или направить в зачет налоговых обязательств.