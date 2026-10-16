Число возвратов с единого налогового счета на Ставрополье сократилось вдвое

За январь—сентябрь 2026 года налоговые органы Ставрополья вернули налогоплательщикам с единого налогового счета (ЕНС) 3,6 млрд руб. — на 51,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество операций снизилось со 100,2 тыс. до 50,1 тыс. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».