Число заявителей на инвестиционные вычеты на Ставрополье выросло более чем втрое
За январь—сентябрь 2026 года в Ставропольском крае инвестиционные налоговые вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения граждан заявили 14 530 человек на общую сумму 1,22 млрд руб. Это на 9 920 человек и 334,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Социальные налоговые вычеты за девять месяцев заявили 35 963 человека на общую сумму 3,37 млрд руб. По сравнению с январем—сентябрем 2025 года число заявителей увеличилось на 6 868 человек, а сумма вычетов — на 761 млн руб.
Имущественные налоговые вычеты за тот же период заявили 59 574 человека на общую сумму 27,89 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявителей сократилось на 5 387 человек, а сумма заявленных вычетов — на 1,16 млрд руб.
Налоговый вычет позволяет уменьшить доход, с которого рассчитывается НДФЛ, или вернуть часть ранее уплаченного налога. Социальные вычеты предоставляются, в частности, за расходы на лечение, обучение и занятия спортом. Имущественные — например, при покупке жилья. Инвестиционные и вычеты на долгосрочные сбережения связаны с операциями с инвестиционными счетами и ценными бумагами, а также с участием в программах накоплений. У каждого вида вычета свои условия и ограничения.
Оформить вычет можно, в частности, через декларацию 3-НДФЛ. Для ряда вычетов предусмотрен упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика. Подробные условия и порядок оформления опубликованы на сайте Федеральной налоговой службы.