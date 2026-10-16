Число заявителей на инвестиционные вычеты на Ставрополье выросло более чем втрое

За январь—сентябрь 2026 года в Ставропольском крае инвестиционные налоговые вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения граждан заявили 14 530 человек на общую сумму 1,22 млрд руб. Это на 9 920 человек и 334,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».