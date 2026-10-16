В Анапе после ливня проверили жалобы на подтопления и разрушение дорог
После сильного дождя в Анапе поступил ряд обращений от жителей. Специалисты дорожных служб выехали по адресам, оценили состояние инфраструктуры, установили причины подтоплений и определили меры для решения проблем. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.
Один из случаев — станица Анапская, улица Набережная. Там проверили видеообращение о том, что после ремонта дорогу якобы размыло дождем. Осмотр показал, что покрытие цело. После ливня с обочины намыло щебень. Кроме того, выяснилось, что жители самовольно изменили конструкцию водопропускной трубы, уменьшив ее диаметр, — из-за этого труба засорилась. Проверку по факту проведет муниципальный контроль.
На улице Садовой зафиксировали локальное подтопление. Чтобы решить проблему, рассматривают установку дренажных колодцев.
В районе кольца у АЗС «Лукойл» на улице Ленина жители пожаловались на плохую работу ливнеприемного лотка. Обследование выявило загрязнение и деформацию решеток. В ближайшее время конструкцию очистят и приведут в нормативное состояние.
В Супсехе на улице Смоленской обнаружили систему ливнеотведения, у которой нет балансодержателя. Ее решили принять на баланс и восстановить до нормативного состояния.
Еще один участок — улица Александра Бека в Супсехе. После видеообращения местной жительницы о скоплении дождевой воды во дворе, которая стекает с дороги, специалисты выяснили, что домовладение стоит значительно ниже дорожного полотна, поэтому вода и собирается. Чтобы улучшить водоотведение, участок прогрейдируют и изменят профиль дороги.
Тем временем на центральном пляже Анапы устраняют последствия залпового ливня. Дождь и шторм повредили инфраструктуру и сам пляж. Работы ведут специалисты предприятия «Курорты Анапы».