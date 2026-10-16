В Анапе после ливня проверили жалобы на подтопления и разрушение дорог

Один из случаев — станица Анапская, улица Набережная. Там проверили видеообращение о том, что после ремонта дорогу якобы размыло дождем. Осмотр показал, что покрытие цело. После ливня с обочины намыло щебень. Кроме того, выяснилось, что жители самовольно изменили конструкцию водопропускной трубы, уменьшив ее диаметр, — из-за этого труба засорилась. Проверку по факту проведет муниципальный контроль.