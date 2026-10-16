Налоговая амнистия принесла бюджету Ставрополья 117 млн рублей от 45 групп компаний

Одновременно расширяется круг плательщиков НДС среди организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе. По данным УФНС, за второй квартал 2026 года из-за превышения порога доходов в 20 млн руб. плательщиками НДС были признаны 7 043 налогоплательщика, применяющих УСН. Общая сумма исчисленного ими налога за первый и второй кварталы составила 6,61 млрд руб., в том числе 3,06 млрд руб. за первый квартал и 3,55 млрд руб. за второй. Данные за третий квартал на момент подготовки ответа отсутствовали, поскольку срок подачи деклараций истекал 25 октября 2026 года.