Налоговая амнистия принесла бюджету Ставрополья 117 млн рублей от 45 групп компаний
В Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года 181 налогоплательщик, входящий в 45 групп компаний, добровольно отказался от практик дробления бизнеса и уточнил налоговые обязательства. В результате дополнительно задекларировано и уплачено 117 млн руб. налогов. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В целом за девять месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило 269,9 млрд руб. доходов, администрируемых ФНС России. Это на 12,3%, или на 29,6 млрд руб., больше, чем за аналогичный период 2025 года. В федеральный бюджет поступления выросли на 36,8%, до 68,8 млрд руб., в консолидированный бюджет Ставропольского края — на 3,6%, до 114,1 млрд руб. Бюджеты муниципальных образований получили 27,3 млрд руб., что на 3,2% больше прошлогоднего показателя.
При этом динамика поступлений по отдельным налогам различается. Сборы налога на добавленную стоимость за январь—сентябрь выросли на 39,5%, или на 15,7 млрд руб., до 55,6 млрд руб. Поступления налога на прибыль организаций, напротив, сократились на 5,9%, или на 1,7 млрд руб., до 26,8 млрд руб. В УФНС снижение объяснили уменьшением прибыли прибыльных организаций.
Поступления по специальным налоговым режимам за девять месяцев увеличились на 20,2%, до 20 млрд руб. При этом сборы по упрощенной системе налогообложения снизились на 0,3%, до 13,8 млрд руб. В УФНС объяснили это переходом налогоплательщиков на общую систему налогообложения и автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Поступления по АУСН выросли в 221,6 раза, до 3,44 млрд руб., а по единому сельскохозяйственному налогу — на 3,5%, до 1,02 млрд руб.
Одновременно расширяется круг плательщиков НДС среди организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе. По данным УФНС, за второй квартал 2026 года из-за превышения порога доходов в 20 млн руб. плательщиками НДС были признаны 7 043 налогоплательщика, применяющих УСН. Общая сумма исчисленного ими налога за первый и второй кварталы составила 6,61 млрд руб., в том числе 3,06 млрд руб. за первый квартал и 3,55 млрд руб. за второй. Данные за третий квартал на момент подготовки ответа отсутствовали, поскольку срок подачи деклараций истекал 25 октября 2026 года.
В сфере имущественного налогообложения поступления налога на имущество организаций за девять месяцев составили 7,35 млрд руб., снизившись на 0,3%, или на 21,9 млн руб. В УФНС связали это с увеличением суммы налога, не поступившей в бюджет из-за предоставления налоговых льгот. Поступления земельного налога, напротив, выросли на 3,6%, или на 70,2 млн руб., до 2,04 млрд руб.
При этом общее количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, на 1 октября 2026 года составило 31 135 против 31 489 годом ранее. За январь—сентябрь в регионе создали 1 069 организаций, тогда как 1 467 юридических лиц прекратили деятельность. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 1 297 организаций, а деятельность прекратили 1 126. Таким образом, число действующих юридических лиц за год сократилось на 354.