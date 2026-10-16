Четыре региона СКФО обогнали Россию по инфляции в сентябре 2026 года
Ценовая динамика в республиках Северо-Кавказского федерального округа в сентябре 2026 года оказалась напряженнее, чем в среднем по стране. Четыре из пяти рассматриваемых регионов превысили общероссийский порог инфляции в 6,35%. Соответствующие сведения опубликовали пресс-службы региональных подразделений Южного ГУ Банка России.
Наиболее высокий годовой показатель среди республик округа зафиксирован в Северной Осетии — 8,68%. При этом помесячный прирост цен в сентябре составил 0,54% относительно августа. Главным драйвером удорожания выступили непродовольственные товары: их стоимость за месяц возросла на 1,28%. Продукты питания и услуги прибавили в цене заметно скромнее — 0,15% и 0,21% соответственно.
Среди продовольственных позиций эксперты выделили яйца: повышение спроса со стороны учебных заведений в начале нового учебного года совпало с удорожанием кормов, горючего и транспортной доставки, что вынудило производителей скорректировать отпускные цены. Продолжилось и подорожание рыбы и рыбопродуктов — следствие возросших производственных издержек и сокращения объемов вылова. Моторное топливо также поднялось в цене, однако темп роста оказался ниже, чем в период с июня по август. Дополнительным фактором стала индексация стоимости образовательных услуг, традиционно приходящаяся на начало осени.
В Дагестане годовая инфляция не замедлилась, а, напротив, ускорилась, достигнув 7,47%. Помесячный прирост составил 0,67%. Наибольшее давление на потребительский рынок оказал сегмент непродовольственных товаров, подорожавших за месяц на 2% — максимальный показатель как в месячном, так и в годовом выражении среди всех категорий. Продукты питания и услуги прибавили 0,2% и 0,4% соответственно.
В Карачаево-Черкесии ценовой рост за месяц оказался наиболее сдержанным среди рассматриваемых территорий — 0,23% к августовскому уровню. Годовая инфляция при этом замедлилась до 7,26%. Опережающий рост продемонстрировал сектор услуг — плюс 1% за месяц. Непродовольственные товары подорожали умеренно — на 0,3%, тогда как продовольственная группа показала редкое для округа снижение: минус 0,5%.
В Кабардино-Балкарии помесячный прирост цен составил 0,67%, годовая инфляция замедлилась до 6,83%, оставаясь при этом выше общероссийского ориентира. Непродовольственные товары подорожали сильнее всего — на 1,44%. Продукты питания и услуги прибавили 0,25% и 0,18% соответственно.
Ингушетия стала исключением на общем фоне: годовая инфляция здесь составила 6,11% — ниже среднероссийского значения. Вместе с тем помесячная динамика оказалась наиболее высокой в округе — 1,05% к августу. Непродовольственные товары и услуги выросли в цене на 1,4% и 1,2% соответственно, тогда как продовольствие подорожало менее заметно — на 0,7%. По оценке аналитиков, без учёта сезонной составляющей сентябрьский прирост цен в республике превысил августовский. Причинами называются снижение выпуска ряда непродовольственных товаров, возросший потребительский спрос на отдельные продукты питания, а также более существенная, чем обычно, индексация платы за обучение.
В Ставропольском крае, также входящем в зону ответственности Южного ГУ Банка России, сентябрьский помесячный прирост цен составил 0,4%, а годовая инфляция замедлилась до 7,56% — показатель, превышающий федеральный уровень. Наиболее заметно на Ставрополье подорожали яйца, гречневая крупа и компьютерная техника.