Четыре региона СКФО обогнали Россию по инфляции в сентябре 2026 года

Ингушетия стала исключением на общем фоне: годовая инфляция здесь составила 6,11% — ниже среднероссийского значения. Вместе с тем помесячная динамика оказалась наиболее высокой в округе — 1,05% к августу. Непродовольственные товары и услуги выросли в цене на 1,4% и 1,2% соответственно, тогда как продовольствие подорожало менее заметно — на 0,7%. По оценке аналитиков, без учёта сезонной составляющей сентябрьский прирост цен в республике превысил августовский. Причинами называются снижение выпуска ряда непродовольственных товаров, возросший потребительский спрос на отдельные продукты питания, а также более существенная, чем обычно, индексация платы за обучение.