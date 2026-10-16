Контролирующие лица компаний Ставрополья задолжали ФНС 1,4 млрд рублей по субсидиарной ответственности
За январь—август 2026 года налоговые органы Ставропольского края направили в арбитражный суд 674 заявления о признании должников несостоятельными (банкротами). Общая сумма требований ФНС России, включенных в реестры кредиторов, по состоянию на 1 сентября достигла 8,1 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
За восемь месяцев 2026 года в бюджет Российской Федерации в рамках дел о несостоятельности поступило 358 млн руб.
Кроме того, за этот период налоговые органы направили одно заявление о привлечении контролирующих должников лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности. Сумма требований по нему составила 155,4 млн руб.
В результате привлечения контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности за январь—август 2026 года в бюджет Российской Федерации поступило 4,1 млн руб. При этом остаток непогашенной задолженности перед ФНС России по таким требованиям составляет 1,412 млрд руб.
Субсидиарная ответственность при банкротстве предполагает возможность взыскания долгов компании с контролирующих ее лиц, если полностью погасить требования кредиторов невозможно вследствие их действий или бездействия. Согласно статье 61.11 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», к такой ответственности могут привлечь руководителей, учредителей и других лиц, способных определять действия должника, если установлены предусмотренные законом основания. Размер ответственности, как правило, определяется исходя из требований кредиторов, оставшихся непогашенными из-за недостаточности имущества должника.