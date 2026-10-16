Контролирующие лица компаний Ставрополья задолжали ФНС 1,4 млрд рублей по субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность при банкротстве предполагает возможность взыскания долгов компании с контролирующих ее лиц, если полностью погасить требования кредиторов невозможно вследствие их действий или бездействия. Согласно статье 61.11 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», к такой ответственности могут привлечь руководителей, учредителей и других лиц, способных определять действия должника, если установлены предусмотренные законом основания. Размер ответственности, как правило, определяется исходя из требований кредиторов, оставшихся непогашенными из-за недостаточности имущества должника.