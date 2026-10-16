Сумма доначислений по выездным налоговым проверкам на Ставрополье сократилась в 2,6 раза
Налоговые органы Ставропольского края за январь—сентябрь 2026 года завершили 17 выездных налоговых проверок, по результатам которых доначислили 242 млн руб. За аналогичный период прошлого года было завершено 19 проверок с общей суммой доначисленных платежей 633 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Таким образом, за год количество завершенных выездных проверок сократилось на две, или на 10,5%, а сумма доначисленных платежей уменьшилась на 391 млн руб., или на 61,8%. В денежном выражении объем доначислений за девять месяцев 2026 года оказался в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом количество контрольных и надзорных мероприятий по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) увеличилось. За девять месяцев 2026 года налоговые органы провели 5,8 тыс. таких мероприятий — на 700, или на 11,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма предъявленных по их результатам штрафных санкций составила 42,1 млн руб., сократившись на 20,4 млн руб., или на 32,7%, по сравнению с январем—сентябрем 2025 года.