Сумма доначислений по выездным налоговым проверкам на Ставрополье сократилась в 2,6 раза

При этом количество контрольных и надзорных мероприятий по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) увеличилось. За девять месяцев 2026 года налоговые органы провели 5,8 тыс. таких мероприятий — на 700, или на 11,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма предъявленных по их результатам штрафных санкций составила 42,1 млн руб., сократившись на 20,4 млн руб., или на 32,7%, по сравнению с январем—сентябрем 2025 года.