Поступления от добровольного уточнения НДС на Ставрополье выросли более чем вдвое

Поступления в бюджет в результате добровольного уточнения налогоплательщиками обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) на Ставрополье за девять месяцев 2026 года составили 566 млн руб. против 275 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Сумма увеличилась на 291 млн руб., или в 2,06 раза. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».