Поступления от добровольного уточнения НДС на Ставрополье выросли более чем вдвое
Поступления в бюджет в результате добровольного уточнения налогоплательщиками обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС) на Ставрополье за девять месяцев 2026 года составили 566 млн руб. против 275 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Сумма увеличилась на 291 млн руб., или в 2,06 раза. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В целом поступления в связи с добровольным уточнением налоговых обязательств за январь—сентябрь 2026 года достигли 2,22 млрд руб. За аналогичный период 2025 года показатель составлял 2,302 млрд руб. Таким образом, общая сумма снизилась на 82 млн руб., несмотря на рост поступлений по НДС.
Добровольное уточнение обязательств проводится в том числе в рамках контрольно-аналитической работы налоговых органов. Федеральная налоговая служба разъясняет, что налогоплательщики обязаны представить уточненную декларацию, если обнаружили в ранее поданной отчетности ошибки или неполноту сведений, приведшие к занижению суммы налога. Это предусмотрено статьей 81 Налогового кодекса РФ.
При этом в предусмотренных законодательством случаях самостоятельное исправление ошибок позволяет избежать штрафа. Для этого налогоплательщик должен представить уточненную декларацию до того, как узнает об обнаружении нарушения налоговым органом или о назначении выездной проверки. На момент подачи декларации на едином налоговом счете должно быть положительное сальдо, достаточное для уплаты недостающего налога и соответствующих пеней.