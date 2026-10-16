Число проверок касс на Ставрополье выросло на 11%, штрафы снизились на треть
Налоговые органы Ставропольского края за январь—сентябрь 2026 года провели 5,8 тыс. контрольных и надзорных мероприятий по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Это на 700 мероприятий, или на 11,3%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма предъявленных штрафных санкций снизилась на 32,7%, до 42,1 млн руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
За девять месяцев 2025 года сумма предъявленных штрафов составляла 62,5 млн руб. Таким образом, за год она уменьшилась на 20,4 млн руб. Несмотря на снижение штрафных санкций, число контрольных мероприятий по соблюдению кассового законодательства выросло.
С 1 января 2026 года изменились требования к оформлению кассовых чеков в связи с повышением основной ставки НДС с 20% до 22%. Предпринимателям и организациям, применяющим ККТ, необходимо было обновить программное обеспечение касс и при необходимости учетные системы, чтобы корректно отражать новую ставку. В чеках также должны указываться обязательные реквизиты, в том числе наименование товара или услуги, количество, цена за единицу, применяемая ставка НДС и форма расчета. Об этом сообщала ФНС России в разъяснениях по применению кассовой техники в 2026 году.
Кроме того, с 1 марта 2025 года для ресторанов и кафе действует порядок, при котором кассовый чек необходимо выдать до приема оплаты. Традиционный предварительный счет, или пречек, не заменяет фискальный документ. При расчете официант сначала формирует и выдает кассовый чек, после чего принимает деньги за заказ.
За неприменение кассовой техники в предусмотренных законодательством случаях статья 14.5 КоАП РФ устанавливает штраф для должностных лиц в размере от четверти до половины суммы расчета без кассы, но не менее 10 тыс. руб. Для юридических лиц штраф составляет от трех четвертей до полной суммы такого расчета, но не менее 30 тыс. руб. При повторном нарушении, если совокупная сумма расчетов без ККТ достигла 1 млн руб., должностным лицам может грозить дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.