Число проверок касс на Ставрополье выросло на 11%, штрафы снизились на треть

За неприменение кассовой техники в предусмотренных законодательством случаях статья 14.5 КоАП РФ устанавливает штраф для должностных лиц в размере от четверти до половины суммы расчета без кассы, но не менее 10 тыс. руб. Для юридических лиц штраф составляет от трех четвертей до полной суммы такого расчета, но не менее 30 тыс. руб. При повторном нарушении, если совокупная сумма расчетов без ККТ достигла 1 млн руб., должностным лицам может грозить дисквалификация на срок от одного года до двух лет, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.