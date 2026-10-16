Водовод в Михайловске построит «Альфаск» за 99,2 млн рублей

Ранее водоканал уже разыгрывал подряд на тот же объект. В ноябре 2025 года он объявил аукцион с начальной ценой 203,136 млн руб. и заключил договор на 153,368 млн руб. Срок исполнения того договора — до 30 декабря 2026 года. Теперь предприятие назначило новый аукцион на работы с тем же названием, но с начальной ценой на 79,131 млн руб. ниже прошлой начальной цены и на 29,363 млн руб. ниже прежней цены договора. По итогам нового аукциона подрядчик предложил еще на 24,801 млн руб. меньше новой начальной цены.