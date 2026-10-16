Водовод в Михайловске построит «Альфаск» за 99,2 млн рублей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» выбрал подрядчика для второго этапа строительства подводящего водовода в Михайловске. Комиссия решила заключить договор со ставропольским ООО «Альфаск», которое предложило 99,203 млн руб. с НДС. Это на 24,801 млн руб., или 20%, меньше начальной цены аукциона — 124,004 млн руб. Протокол подведения итогов комиссия подписала 15 октября, он опубликован на портале госзакупок.
На торги поступили четыре заявки. Комиссия допустила три. «Альфаск» предложил 81,314 млн руб. без НДС; с налогом по ставке 22% сумма составила 99,203 млн руб. Ростовское ООО «Профсетьстрой» предложило 81,822 млн руб. без НДС, или 99,823 млн руб. с НДС. Разница между двумя предложениями — 620 тыс. руб. Ставропольское ООО «Акведук» предложило 96,561 млн руб. без НДС и 117,804 млн руб. с НДС. Шесть членов комиссии единогласно расставили участников в том же порядке: «Альфаск», «Профсетьстрой», «Акведук». Протокол не называет четвертого заявителя и не объясняет, почему комиссия его не допустила.
Подрядчику предстоит построить 6,5 км полиэтиленового водовода диаметром 500 мм от переулка Князевского до улицы Ишкова. Инвестиционная программа «Ставрополькрайводоканала» указывает для линии пропускную способность 17 150 куб. м в сутки. Предприятие связывает проект с подключением новых абонентов и повышением надежности водоснабжения Михайловска. Извещение о закупке появилось в ЕИС 24 сентября. Заявки принимали до 12 октября, а на следующий день после установленного срока подведения итогов комиссия оформила решение. 2 октября заказчик разместил вторую редакцию извещения и объяснил изменения корректировкой документации по положению о закупке, не уточнив содержание поправок.
Ранее водоканал уже разыгрывал подряд на тот же объект. В ноябре 2025 года он объявил аукцион с начальной ценой 203,136 млн руб. и заключил договор на 153,368 млн руб. Срок исполнения того договора — до 30 декабря 2026 года. Теперь предприятие назначило новый аукцион на работы с тем же названием, но с начальной ценой на 79,131 млн руб. ниже прошлой начальной цены и на 29,363 млн руб. ниже прежней цены договора. По итогам нового аукциона подрядчик предложил еще на 24,801 млн руб. меньше новой начальной цены.
В мае 2026 года «Ставропольская правда» сообщала, что на трассе второго этапа уже собирали трубы. Технический директор подразделения водоканала Игорь Комаревцев тогда говорил о закольцовке сети на северо-востоке города: она должна стабилизировать напор на тупиковых улицах, где летом не хватает воды. Издание также передавало слова представителя подрядчика Андрея Фролова о работе без простоев. Эта публикация подтверждает, что стройка шла еще до нового аукциона, но не устанавливает, кто именно исполнял прежний договор и как майские работы соотносятся с новым лотом.
По сообщениям местных властей и водоканала, новый водовод должен снизить нагрузку на сети микрорайонов Ленина и Гармония и улучшить подачу воды на северо-востоке Михайловска. В апреле Следственный комитет России сообщил о жалобах жителей улиц Философской, Знаменитой и Обильной: заявители утверждали, что там нет централизованного водоснабжения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке.