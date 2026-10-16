Работник ООО «БЭСК Инжиниринг» - победитель федерального конкурса проектировщиков

Заместитель директора по проектированию и моделированию сетей ООО «БЭСК Инжиниринг» Владимир Шалгочев стал победителем федерального конкурса проектов среди профессионалов, работающих в экосистеме nanoCAD. Мероприятие организовано компанией «Нанософт» и направлено на выявление лучших специалистов в области проектирования и моделирования. Церемония вручения наград прошла на форуме «Сила платформы – 2026» в Москве 15 октября.