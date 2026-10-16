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БашкортостанНовости компаний

Работник ООО «БЭСК Инжиниринг» - победитель федерального конкурса проектировщиков

Заместитель директора по проектированию и моделированию сетей ООО «БЭСК Инжиниринг» Владимир Шалгочев стал победителем федерального конкурса проектов среди профессионалов, работающих в экосистеме nanoCAD. Мероприятие организовано компанией «Нанософт» и направлено на выявление лучших специалистов в области проектирования и моделирования. Церемония вручения наград прошла на форуме «Сила платформы – 2026» в Москве 15 октября.
ООО "БЭСК Инжиниринг" на форуме "Сила платформы" (слева направо): М.Асфандияров, Л.Рахимова, В.Шалгочев

ООО "БЭСК Инжиниринг" на форуме "Сила платформы" (слева направо): М.Асфандияров, Л.Рахимова, В.Шалгочев

ООО «Башкирэнерго»

Владимир Шалгочев удостоен номинации «Лучший ТИМ-проект зданий и сооружений» за строительство подстанции 110 кВ. Администрирование в BIM-среде выполнял руководитель группы высокого и среднего напряжения Марсель Асфандияров. Также в проекте участвовала инженер строительного отдела Лиана Рахимова.
ТИМ-моделирование в ООО «БЭСК Инжиниринг» является одним из инновационных направлений. Напомним, в 2025 году компания стала лауреатом конкурса проектов информационных моделей в Москве, который прошел в рамках конференции «ТИМИ 2025». Специалисты ООО «БЭСК Инжиниринг» были единственными из участников, кто презентовал полноценную информационную модель подстанции 110 кВ «ГПП».
Награждение победителей конкурса
1/21/2

Награждение победителей конкурса

ООО «Башкирэнерго»

Награждение победителей конкурса
2/22/2

Награждение победителей конкурса

ООО «Башкирэнерго»

ООО «Башкирэнерго» Реклама
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