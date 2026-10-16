Моздокские теплосети выставили на повторные торги за 266,6 млн рублей

Покупатель приобретет комплекс на условиях конкурса: он должен поддерживать имущество в рабочем состоянии, использовать его по назначению и соблюдать требования законодательства о теплоснабжении. В частности, конкурсные условия обязывают продолжать производство и передачу тепла и горячей воды, а также предоставлять услуги отдельным категориям потребителей по регулируемым тарифам и с предусмотренными льготами. Договор купли-продажи победитель должен подписать в течение пяти дней после получения предложения управляющего, оплатить покупку — в течение 30 дней после подписания. Условия торгов отдельно возлагают на покупателя риски отказа заключить сделку с учетом указа президента №81 от 1 марта 2022 года.