Моздокские теплосети выставили на повторные торги за 266,6 млн рублей
Конкурсный управляющий ГУП «Моздокские тепловые сети» Зита Бесолова выставила на повторные торги единым лотом котельные, теплотрассы и производственную базу предприятия-банкрота. Начальная цена составляет 266,55 млн руб. Прием заявок пройдет с 19 октября по 25 ноября, конкурс назначен на 30 ноября. Объявление опубликовано в ЕФРСБ 15 октября; торги организует ООО «Аукционы Федерации» на площадке «Альфалот».
На продажу выставлены 17 котельных, центральный тепловой пункт, насосные станции, производственные здания и оборудование. В пакет также вошли участки теплотрасс общей протяженностью около 30 км, трубы диаметром примерно 100 мм, дымовые трубы высотой от 22 до 32 м, мини-ТЭЦ и девять машин. Среди них — несколько «Газелей», грузовики ГАЗ, самосвал САЗ-3507 и экскаватор ЭО-2626. Годы постройки объектов — от 1900-го до 2022-го. Земля под недвижимостью в лот не входит: покупателю придется оформлять участки самостоятельно. Ранее, в сентябре, «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал о начальной цене 296,16 млн руб.; новая цена ниже примерно на 10%. Заявки на прежний аукцион принимали до 12 октября.
Продажа стала частью конкурсного производства, которое Арбитражный суд Северной Осетии ввел в отношении ГУП 5 ноября 2024 года. До банкротства власти республики решили ликвидировать предприятие: постановление правительства РСО-Алания №370 датировано 8 августа 2024 года. Суд признал у компании признаки неплатежеспособности: она не могла рассчитаться по краткосрочным обязательствам, а ее активов не хватало для полного погашения требований кредиторов.
В решении суда указаны признанные должником требования на 194,997 млн руб. Основная сумма — 191,9 млн руб. перед ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»; еще 2,8 млн руб. предприятие задолжало ПАО «Россети Северный Кавказ», 292 тыс. руб. — охранной компании «БАРС-СБ». Суд сопоставил эти обязательства с активами на 67,03 млн руб.: 1,373 млн руб. денежных средств, основные средства остаточной стоимостью 9,96 млн руб. и дебиторская задолженность на 55,697 млн руб. В том же решении суд перечислил отдельные иски энергетических компаний на гораздо большие суммы, включая требования «Газпром межрегионгаз Владикавказ» на 245,9 млн руб. и «Россетей Северный Кавказ» на 206,5 млн и 4,03 млрд руб. Это суммы исковых требований, а не размер задолженности, признанной должником в приведенном судом реестре.
После банкротства теплоснабжение не осталось без оператора. Судебные материалы указывают, что ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» получило статус единой теплоснабжающей организации в Моздокском районе — после регистрации договора аренды имущества «Моздокских тепловых сетей». Для потребителей филиала «Моздокский водоканал» региональная служба по тарифам установила отдельные тарифы на тепло. Местная газета «Голос Моздока» сообщила, что отопительный сезон для муниципальных учреждений, бюджетных организаций и других потребителей тепловой энергии должен начаться 15 октября 2026 года.Сведения о статусе теплоснабжающей организации и аренде Постановление о тарифах для филиала «Моздокский водоканал»
Покупатель приобретет комплекс на условиях конкурса: он должен поддерживать имущество в рабочем состоянии, использовать его по назначению и соблюдать требования законодательства о теплоснабжении. В частности, конкурсные условия обязывают продолжать производство и передачу тепла и горячей воды, а также предоставлять услуги отдельным категориям потребителей по регулируемым тарифам и с предусмотренными льготами. Договор купли-продажи победитель должен подписать в течение пяти дней после получения предложения управляющего, оплатить покупку — в течение 30 дней после подписания. Условия торгов отдельно возлагают на покупателя риски отказа заключить сделку с учетом указа президента №81 от 1 марта 2022 года.