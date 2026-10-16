Спрос на посуточную аренду домов в Пятигорске вырос на 13%
В Пятигорске этой осенью стало больше бронирований загородных домов: спрос на них вырос на 13% год к году. Средняя цена ночи в таком жилье составляет 6,8 тыс. руб., квартиры обходятся в среднем в 3,3 тыс. руб. Эти цифры приводит «Авито Путешествия» в исследовании спроса на поездки в октябре и ноябре.
По России число бронирований домов в городах, связанных с термальными и минеральными источниками, увеличилось на 14,8%. В выборку вошли 11 направлений: Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Тюмень, Старая Русса, Липецк, Ижевск и Петрозаводск. Сервис сопоставил бронирования жилья на осенние месяцы с прошлогодними.
Самый резкий прирост в подборке показала Старая Русса: дома там бронировали на 139% чаще, квартиры — на 19%. В Горячем Ключе спрос на дома вырос на 28%, на квартиры — на 7%. Среди других городов, где дома выбирали чаще, сервис назвал Тюмень и Пятигорск — по 13%, а также Кисловодск — 12%. При этом квартиры остаются более распространённым вариантом размещения в курортных городах.
По данным «Авито Путешествий», средняя цена квартиры в городах подборки — 3 тыс. руб. за ночь. В Старой Руссе и Ижевске она составляет 2,6 тыс. руб., в Кисловодске — 4,2 тыс. руб. Загородный дом в среднем стоит 9,7 тыс. руб. за ночь: дешевле всего среди приведённых городов в Ессентуках — 5,8 тыс. руб. и Старой Руссе — 6,4 тыс. руб.; дороже всего в Тюмени и Ижевске — по 14,8 тыс. руб.
Различаются и сценарии поездок. Квартиры обычно снимают вдвоем на три дня. В Пятигорске средний срок такого отдыха достигает пяти дней, в Кисловодске — шести, в Ессентуках — семи. Загородные дома чаще выбирают компании примерно из пяти человек, обычно на два дня; в Ижевске и Тюмени средняя компания насчитывает восемь гостей. На Кавказских Минеральных Водах дома снимают дольше: на четыре дня в Пятигорске и на пять в Кисловодске. В среднем дома бронируют за 28 дней до приезда, квартиры — за 21 день. Поездки в Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки планируют примерно за 38 дней.
Интерес к региону поддерживает его курортная инфраструктура. Пятигорск — бальнеологический и грязевой курорт; Минздрав России указывает, что в группе Кавказских Минеральных Вод насчитывается более 130 минеральных источников, 90 из них используют для лечения. В самом Пятигорске есть горячие и радоновые воды, а для грязелечения применяют сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера. Город также привлекает туристов поездками по Кавминводам и осмотром достопримечательностей. По данным, опубликованным в официальном Telegram-канале администрации Пятигорска, в 2024 году город посетили более 2 млн человек, включая 1,18 млн туристов и 860 тыс. экскурсантов.