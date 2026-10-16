Спрос на посуточную аренду домов в Пятигорске вырос на 13%

Различаются и сценарии поездок. Квартиры обычно снимают вдвоем на три дня. В Пятигорске средний срок такого отдыха достигает пяти дней, в Кисловодске — шести, в Ессентуках — семи. Загородные дома чаще выбирают компании примерно из пяти человек, обычно на два дня; в Ижевске и Тюмени средняя компания насчитывает восемь гостей. На Кавказских Минеральных Водах дома снимают дольше: на четыре дня в Пятигорске и на пять в Кисловодске. В среднем дома бронируют за 28 дней до приезда, квартиры — за 21 день. Поездки в Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки планируют примерно за 38 дней.