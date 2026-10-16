Bravo собрал экспертов рынка недвижимости в Сочи

«Сегодня успешный девелопер — не тот, кто больше строит, а тот, кто понимает потребности своей аудитории и умеет адаптировать продукт к рыночным условиям. При подготовке новых проектов мы учитываем собственную экспертизу, мнение банков и партнёров, а также анализируем ситуацию в локациях, где планируем работать. Такие встречи помогают расширять партнёрскую сеть и получать обратную связь от профессионального сообщества», — отметила Султанова.