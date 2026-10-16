Bravo собрал экспертов рынка недвижимости в Сочи
13 октября девелопер Bravo провел в Сочи встречу экспертов рынка недвижимости Краснодарского края «Формула продаж 2026: инвестиции в условиях шторма». Участники обсудили ситуацию на региональном рынке, способы поддержания спроса и инструменты работы с покупателями.
Коммерческий директор Bravo Елена Султанова рассказала о планах компании на 2026-2027 годы, в том числе о запуске новых проектов и расширении географии присутствия.
«Сегодня успешный девелопер — не тот, кто больше строит, а тот, кто понимает потребности своей аудитории и умеет адаптировать продукт к рыночным условиям. При подготовке новых проектов мы учитываем собственную экспертизу, мнение банков и партнёров, а также анализируем ситуацию в локациях, где планируем работать. Такие встречи помогают расширять партнёрскую сеть и получать обратную связь от профессионального сообщества», — отметила Султанова.
На примере жилого комплекса «Кипарис» в Анапе участники рассмотрели факторы, влияющие на спрос: расположение, концепцию проекта, ценовую политику, инструменты продаж и репутацию бренда.
Также участники обсудили развитие городской инфраструктуры Анапы, ликвидность предложений на рынке, инвестиции в недвижимость и ключевые тенденции курортного сегмента. Город, по их мнению, остаётся одним из перспективных направлений для жизни и инвестиций.
Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ «ЛЕГИС».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте нашдом.рфРеклама.
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте нашдом.рфРеклама.