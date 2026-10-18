От Меркурия до монархии

Одним из первых литературных героев Клыкова стал Велимир Хлебников. В 1975 году скульптор установил памятник на месте первоначального захоронения поэта в деревне Ручьи Новгородской области. Сам прах Хлебникова к тому времени уже находился в Москве: его перенесли на Новодевичье кладбище в 1960 году