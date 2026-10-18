Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ЧерноземьеФото

От Меркурия до монархии

Каким был уроженец Курской области скульптор Вячеслав Клыков и кого он увековечил
19 октября исполняется 87 лет со дня рождения скульптора Вячеслава Клыкова. Уроженец Курской области получал советские государственные премии, создавал памятники православным святым и участвовал в монархическом движении. Его произведения становились местами торжеств и предметами политических споров. Скончался выдающийся советский и российский скульптор-монументалиста в 2006 году. Его жизнь, работа и убеждения — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» с редкими кадрами из личного архива
Вячеслав Клыков родился 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Курской области. Автор московского Меркурия и памятников православным святым считал искусство частью общественной жизни. «Не богемой мы хотим быть, а участниками строительства своего отечества»,— объяснял он свое понимание профессии
1/271/27

Вячеслав Клыков родился 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Курской области. Автор московского Меркурия и памятников православным святым считал искусство частью общественной жизни. «Не богемой мы хотим быть, а участниками строительства своего отечества»,— объяснял он свое понимание профессии

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Купить фото
Раннее детство будущего скульптора пришлось на войну. Мать Лидия Тимофеевна увезла детей в эвакуацию. После освобождения родных мест семья вернулась домой. Отец Михаил Константинович пришел с фронта в 1944 году после ранения. Его рассказы стали одним из источников интереса сына к военной истории
2/272/27

Раннее детство будущего скульптора пришлось на войну. Мать Лидия Тимофеевна увезла детей в эвакуацию. После освобождения родных мест семья вернулась домой. Отец Михаил Константинович пришел с фронта в 1944 году после ранения. Его рассказы стали одним из источников интереса сына к военной истории

Из семейного архива Михаила Клыкова

На школьном снимке 1952 года Клыков — второй слева в первом ряду. Его первой профессией стала сварка. В курской артели «Красный коммунар» он вырезал из мела портреты товарищей. Увидев их, художник Николай Лобачев посоветовал ему поступать на художественно-графический факультет пединститута
3/273/27

На школьном снимке 1952 года Клыков — второй слева в первом ряду. Его первой профессией стала сварка. В курской артели «Красный коммунар» он вырезал из мела портреты товарищей. Увидев их, художник Николай Лобачев посоветовал ему поступать на художественно-графический факультет пединститута

Из семейного архива Михаила Клыкова

В 1960 году Клыков поступил в Курский пединститут, через два года — в московский Суриковский институт. Учился у Матвея Манизера, диплом готовил под руководством Николая Томского. В 1968 году получил специальность скульптора-монументалиста, годом позже вступил в Союз художников СССР
4/274/27

В 1960 году Клыков поступил в Курский пединститут, через два года — в московский Суриковский институт. Учился у Матвея Манизера, диплом готовил под руководством Николая Томского. В 1968 году получил специальность скульптора-монументалиста, годом позже вступил в Союз художников СССР

Из семейного архива Михаила Клыкова

Признание пришло еще в студенческие годы: в 1967 году каменный торс приобрела Третьяковская галерея. Раннее творчество было временем экспериментов с формой и материалами. Художник обращался к древнеегипетскому искусству, греческой архаике и каменным половецким изваяниям
5/275/27

Признание пришло еще в студенческие годы: в 1967 году каменный торс приобрела Третьяковская галерея. Раннее творчество было временем экспериментов с формой и материалами. Художник обращался к древнеегипетскому искусству, греческой архаике и каменным половецким изваяниям

Из семейного архива Михаила Клыкова

Одним из первых литературных героев Клыкова стал Велимир Хлебников. В 1975 году скульптор установил памятник на месте первоначального захоронения поэта в деревне Ручьи Новгородской области. Сам прах Хлебникова к тому времени уже находился в Москве: его перенесли на Новодевичье кладбище в 1960 году
6/276/27

Одним из первых литературных героев Клыкова стал Велимир Хлебников. В 1975 году скульптор установил памятник на месте первоначального захоронения поэта в деревне Ручьи Новгородской области. Сам прах Хлебникова к тому времени уже находился в Москве: его перенесли на Новодевичье кладбище в 1960 году

Из семейного архива Михаила Клыкова

К образу Василия Шукшина скульптор обратился еще в 1970-е годы. Представленный на фотографии проект сайт-музей Клыкова датирует концом десятилетия. До появления памятника на горе Пикет в родных Шукшину Сростках оставалось около четверти века: монумент писателю и режиссеру открыли там в 2004 году
7/277/27

К образу Василия Шукшина скульптор обратился еще в 1970-е годы. Представленный на фотографии проект сайт-музей Клыкова датирует концом десятилетия. До появления памятника на горе Пикет в родных Шукшину Сростках оставалось около четверти века: монумент писателю и режиссеру открыли там в 2004 году

Из семейного архива Михаила Клыкова

Скульптор работал и для московского метро. В 1979 году он создал бронзовую фигуру Максима Горького для станции «Горьковская», ныне «Тверская», и участвовал в оформлении зала. Сегодня памятник находится в переходе между «Тверской» и «Чеховской»
8/278/27

Скульптор работал и для московского метро. В 1979 году он создал бронзовую фигуру Максима Горького для станции «Горьковская», ныне «Тверская», и участвовал в оформлении зала. Сегодня памятник находится в переходе между «Тверской» и «Чеховской»

Из семейного архива Михаила Клыкова

К нравственным и религиозным темам художник обращался еще в советские годы. В гипсовой композиции «XX век» 1980 года он соединил фигуры распятого человека и кентавра. На сайте-музее кентавр трактуется как воплощение агрессии, а распятый — как символ человечества, принесенного в жертву страстям
9/279/27

К нравственным и религиозным темам художник обращался еще в советские годы. В гипсовой композиции «XX век» 1980 года он соединил фигуры распятого человека и кентавра. На сайте-музее кентавр трактуется как воплощение агрессии, а распятый — как символ человечества, принесенного в жертву страстям

Из семейного архива Михаила Клыкова

Одним из главных успехов Клыкова стало оформление Детского музыкального театра Наталии Сац в Москве. Для его ансамбля скульптор создал образы Леля, Орфея, Бояна и других персонажей, связанных с музыкой и сказкой. В 1982 году эта работа принесла ему Государственную премию СССР
10/2710/27

Одним из главных успехов Клыкова стало оформление Детского музыкального театра Наталии Сац в Москве. Для его ансамбля скульптор создал образы Леля, Орфея, Бояна и других персонажей, связанных с музыкой и сказкой. В 1982 году эта работа принесла ему Государственную премию СССР

Из семейного архива Михаила Клыкова

Другой московской работой стал Меркурий у Центра международной торговли. Почти двухметровую бронзовую фигуру бога торговли подняли на двенадцатиметровую колонну над фонтаном. Кажущийся легким бег обеспечен сложной конструкцией: вся скульптура держится на одной точке опоры — ступне
11/2711/27

Другой московской работой стал Меркурий у Центра международной торговли. Почти двухметровую бронзовую фигуру бога торговли подняли на двенадцатиметровую колонну над фонтаном. Кажущийся легким бег обеспечен сложной конструкцией: вся скульптура держится на одной точке опоры — ступне

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Купить фото
В 1987 году в Вологде открыли памятник Константину Батюшкову работы Клыкова и архитектора Вячеслава Снегирева. Рядом с поэтом и его конем — девушка со свирелью и Афина Паллада, образы поэзии и воинского служения. Через год композиция принесла скульптору Государственную премию РСФСР имени Репина
12/2712/27

В 1987 году в Вологде открыли памятник Константину Батюшкову работы Клыкова и архитектора Вячеслава Снегирева. Рядом с поэтом и его конем — девушка со свирелью и Афина Паллада, образы поэзии и воинского служения. Через год композиция принесла скульптору Государственную премию РСФСР имени Репина

Из семейного архива Михаила Клыкова

В конце 1980-х Клыков участвовал в конкурсе на памятник Победы для Поклонной горы. Его группа предложила насыпать курган из земли с полей сражений и возвести монумент в виде раскрытых белокаменных врат. В Москве замысел не осуществили, но позднее он был переработан для мемориала на Прохоровском поле
13/2713/27

В конце 1980-х Клыков участвовал в конкурсе на памятник Победы для Поклонной горы. Его группа предложила насыпать курган из земли с полей сражений и возвести монумент в виде раскрытых белокаменных врат. В Москве замысел не осуществили, но позднее он был переработан для мемориала на Прохоровском поле

Из семейного архива Михаила Клыкова

Поворот к православной скульптуре сопровождался конфликтами с властями. В 1987 году установку памятника Сергию Радонежскому запретили, монумент оказался под арестом. После вмешательства общественных деятелей его открыли в Радонеже в 1988-м. В нем соединены образы старца Сергия и отрока Варфоломея
14/2714/27

Поворот к православной скульптуре сопровождался конфликтами с властями. В 1987 году установку памятника Сергию Радонежскому запретили, монумент оказался под арестом. После вмешательства общественных деятелей его открыли в Радонеже в 1988-м. В нем соединены образы старца Сергия и отрока Варфоломея

Из семейного архива Михаила Клыкова

К началу 1990-х Клыков стал заметным участником национально-патриотического движения. В 1991 году он подписал обращение «Слово к народу» и вошел в редколлегию газеты «День». На вечере издания скульптор находится в центре, справа — писатель и главный редактор Александр Проханов
15/2715/27

К началу 1990-х Клыков стал заметным участником национально-патриотического движения. В 1991 году он подписал обращение «Слово к народу» и вошел в редколлегию газеты «День». На вечере издания скульптор находится в центре, справа — писатель и главный редактор Александр Проханов

Василий Шапошников / Коммерсантъ

Купить фото
Тема славянской письменности получила в работах Клыкова несколько воплощений. В Нижегородском кремле он создал поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия. Его открыли рядом с Михаило-Архангельским собором 24 мая 1994 года — в День славянской письменности и культуры
16/2716/27

Тема славянской письменности получила в работах Клыкова несколько воплощений. В Нижегородском кремле он создал поклонный крест в честь Кирилла и Мефодия. Его открыли рядом с Михаило-Архангельским собором 24 мая 1994 года — в День славянской письменности и культуры

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Купить фото
С начала 1990-х и до конца жизни Клыков возглавлял Международный фонд славянской письменности и культуры. В 1996 году стал одним из учредителей Народно-патриотического союза России. На фотографии скульптор слева — на открытии персональной выставки в помещении фонда
17/2717/27

С начала 1990-х и до конца жизни Клыков возглавлял Международный фонд славянской письменности и культуры. В 1996 году стал одним из учредителей Народно-патриотического союза России. На фотографии скульптор слева — на открытии персональной выставки в помещении фонда

Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Купить фото
Среди его работ есть и надгробие криминальному авторитету Отари Квантришвили и его брату Амирану на Ваганьковском кладбище. Объединение московских скульпторов датирует памятник из бронзы и гранита 1994 годом. Амиран был убит в 1993-м, Отари — в апреле 1994-го
18/2718/27

Среди его работ есть и надгробие криминальному авторитету Отари Квантришвили и его брату Амирану на Ваганьковском кладбище. Объединение московских скульпторов датирует памятник из бронзы и гранита 1994 годом. Амиран был убит в 1993-м, Отари — в апреле 1994-го

Из семейного архива Михаила Клыкова

В мемориале на Прохоровском поле Клыков объединил военную и религиозную темы. Звонницу венчает Богородица, простирающая покров над землей. Четыре пилона символизируют четыре года Великой Отечественной войны, а на их горельефах представлены около 130 исторических образов
19/2719/27

В мемориале на Прохоровском поле Клыков объединил военную и религиозную темы. Звонницу венчает Богородица, простирающая покров над землей. Четыре пилона символизируют четыре года Великой Отечественной войны, а на их горельефах представлены около 130 исторических образов

Из семейного архива Михаила Клыкова

Памятник Победы на Прохоровском поле открыли 3 мая 1995 года, накануне 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Его освятил патриарх Алексий II. Колокол звонницы звучит трижды в час, напоминая о трех ратных полях России — Куликовском, Бородинском и Прохоровском
20/2720/27

Памятник Победы на Прохоровском поле открыли 3 мая 1995 года, накануне 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Его освятил патриарх Алексий II. Колокол звонницы звучит трижды в час, напоминая о трех ратных полях России — Куликовском, Бородинском и Прохоровском

Из семейного архива Михаила Клыкова