От Меркурия до монархии
Каким был уроженец Курской области скульптор Вячеслав Клыков и кого он увековечил
19 октября исполняется 87 лет со дня рождения скульптора Вячеслава Клыкова. Уроженец Курской области получал советские государственные премии, создавал памятники православным святым и участвовал в монархическом движении. Его произведения становились местами торжеств и предметами политических споров. Скончался выдающийся советский и российский скульптор-монументалиста в 2006 году. Его жизнь, работа и убеждения — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» с редкими кадрами из личного архива