«Россети Тюмень» направили 1,8 млн рублей на установку птицезащитных устройств в ямальском заказнике
«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Ямало-Ненецком автономном округе. Энергетики установили свыше 170 дополнительных птицезащитных устройств на участках ЛЭП, расположенных внутри государственного природного заказника в Надымском районе. На проведение работ системообразующая сетевая компания направила порядка 1,8 млн рублей.
В заповеднике обитают редкие виды животных и птиц, среди которых – сапсан и орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу. Для сохранения орнитофауны специалисты оснастили 58 опор ЛЭП дополнительными птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Также энергетики заменили дефектные изоляторы и выправили одну опорную конструкцию. В качестве новых комплектующих использованы материалы российского производства. Отметим, что все технические мероприятия на линиях электропередачи в природном заказнике были согласованы с Департаментом природных ресурсов и экологии ЯНАО.
Выполненные работы повысили надежность электроснабжения объектов газовой промышленности и обеспечили дополнительную защиту исчезающих и редких видов птиц от воздействия электрического тока.
АО «Россети Тюмень»Реклама