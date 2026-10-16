«Россети Тюмень» направили 1,8 млн рублей на установку птицезащитных устройств в ямальском заказнике

В заповеднике обитают редкие виды животных и птиц, среди которых – сапсан и орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу. Для сохранения орнитофауны специалисты оснастили 58 опор ЛЭП дополнительными птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Также энергетики заменили дефектные изоляторы и выправили одну опорную конструкцию. В качестве новых комплектующих использованы материалы российского производства. Отметим, что все технические мероприятия на линиях электропередачи в природном заказнике были согласованы с Департаментом природных ресурсов и экологии ЯНАО.