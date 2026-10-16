Погрузка на железной дороге в Северной Осетии выросла на 14%

Сентябрьская цифра сама по себе не показывает, какие предприятия обеспечили рост и куда отправили сырье и стройматериалы: в опубликованном сообщении СКЖД нет разбивки по отправителям, станциям назначения или конкретным проектам. Железнодорожная статистика фиксирует объем погрузки, но не объясняет его причины. В качестве экономического фона доступны данные Северо-Кавказстата: за январь—июль индекс промышленного производства в республике составил 102,2% к тому же периоду 2025 года, а оборот промышленных предприятий достиг 55,4 млрд руб. Это совпадает по направлению с ростом железнодорожных отправок, однако не доказывает, что именно увеличение промышленного выпуска вызвало сентябрьский скачок.