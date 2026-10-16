Погрузка на железной дороге в Северной Осетии выросла на 14%
В сентябре 2026 года на железнодорожных станциях Северной Осетии — Алании погрузили 30,3 тыс. тонн грузов — на 14% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Основной прирост пришелся на промышленное сырье и формовочные материалы: 15 тыс. тонн, на 39% больше прошлогоднего уровня. Строительных грузов отправили 8,3 тыс. тонн — плюс 14,4%.
На эти две категории пришлось 23,3 тыс. тонн, или около 77% сентябрьской погрузки в республике. Для сравнения: в сентябре 2025 года СКЖД сообщала о погрузке 26,6 тыс. тонн в Северной Осетии. Тогда промышленного сырья отправили 10,8 тыс. тонн, строительных грузов — 7,3 тыс. тонн. Нынешний результат означает, что объем первой категории за год заметно вырос, тогда как строительные грузы прибавили примерно 1 тыс. тонн.
Железнодорожная динамика выделяется на фоне общесетевого результата: в сентябре погрузка на сети РЖД составила 90,3 млн тонн, на 1,2% меньше, чем годом ранее. Рост показали отдельные магистрали — в частности, Калининградская, Куйбышевская и Дальневосточная. Региональные результаты СКЖД также различались: например, в Ростовской области погрузка за январь—сентябрь выросла на 7,3%, до 8,1 млн тонн, а в сентябре превысила 1 млн тонн.
Сентябрьская цифра сама по себе не показывает, какие предприятия обеспечили рост и куда отправили сырье и стройматериалы: в опубликованном сообщении СКЖД нет разбивки по отправителям, станциям назначения или конкретным проектам. Железнодорожная статистика фиксирует объем погрузки, но не объясняет его причины. В качестве экономического фона доступны данные Северо-Кавказстата: за январь—июль индекс промышленного производства в республике составил 102,2% к тому же периоду 2025 года, а оборот промышленных предприятий достиг 55,4 млрд руб. Это совпадает по направлению с ростом железнодорожных отправок, однако не доказывает, что именно увеличение промышленного выпуска вызвало сентябрьский скачок.