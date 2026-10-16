«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 181
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о задачах нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» и разработках российских ученых.
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Атомная энергетика — один из важнейших источников электроэнергии, долговечный, мощный, без выбросов углеводородов. Но вместе с этим встает вопрос: что делать с радиоактивными отходами? Самые опасные и долгоживущие из них — так называемые минорные актиниды — сегодня отправляют на длительное хранение. Но что если эти отходы можно использовать как новое топливо?
Именно эту задачу по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии» решают инновационные жидкосолевые реакторы, которые разрабатывают ученые «Росатома». Такая технология — один из ключевых элементов к замыканию ядерного топливного цикла. Говоря простым языком, это попытка создать безотходное производство, при котором отдельные компоненты становятся ценным ресурсом для новых.
В прошлом году специалисты уже завершили первый этап проектирования такого реактора. Для российской экономики это возможность стать мировым лидером и в перспективе открыть новый рынок по утилизации ядерных отходов.
Параллельно российские атомщики готовят историческое событие в фундаментальной науке. В прошлом году ученые создали технологию регенерации редчайших изотопов берклия и калифорния. Это необходимо для экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов. В результате уже сейчас российские исследователи работают над тем, чтобы первыми в мире получить абсолютно новый, 119-й элемент таблицы Менделеева. Это позволит проверить существующие представления о строении атомного ядра, границах существования веществ и свойствах материи.