«Стать коммерсантом»

Атомная энергетика — один из важнейших источников электроэнергии, долговечный, мощный, без выбросов углеводородов. Но вместе с этим встает вопрос: что делать с радиоактивными отходами? Самые опасные и долгоживущие из них — так называемые минорные актиниды — сегодня отправляют на длительное хранение. Но что если эти отходы можно использовать как новое топливо?