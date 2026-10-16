PARADE Development вошла в пятерку лидеров Ставрополья по объему строительства
Компания PARADE Development вошла в топ-5 крупнейших застройщиков Ставропольского края по объему текущего строительства. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), на 1 октября 2026 года этот показатель составил 97 348 кв. м.
Основной объект компании в регионе — жилой квартал «Лермонтов парк», который строится в поселке Джуца, в 10 минутах от центра Пятигорска. На площадке уже заметны надземные конструкции будущих домов.
В рамках первой очереди девелопер возводит семь зданий переменной этажности. На пяти жилых домах завершено устройство фундаментных плит, началось возведение стен. Наиболее заметный прогресс — в двух корпусах: в 5-м литере строится шестой этаж, в 4-м началось возведение пятого. Основные конструкции зданий выполняются из монолитного железобетона, наружные стены — из газосиликатных блоков с фасадной системой утепления. Работы ведутся по графику с соблюдением строительных технологий и стандартов качества.
Первая очередь занимает почти 6 га. Помимо жилых домов, в квартале предусмотрены коммерческие помещения, детский сад на 250 мест и физкультурно-оздоровительный центр.
«„Лермонтов парк“ уже обретает свои очертания — дома растут, становясь видимыми издалека. Практически на всех объектах мы перешли к возведению основных конструкций. Наша задача — создать качественный продукт, который гармонично впишется в ландшафт федерального курорта. Социальная и спортивная инфраструктура обеспечит условия для комфортной жизни и отдыха»,— отметила Тамара Коломийцева, коммерческий директор PARADE Development.
Жилые дома будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Первые литеры — 4 и 5 — планируется сдать в первом квартале 2028 года. Завершить первый этап, включая строительство детского сада на 250 мест, намечено в четвертом квартале 2029 года.
ООО " СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНКОМ СТЕЙТ".
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