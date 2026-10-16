PARADE Development вошла в пятерку лидеров Ставрополья по объему строительства

В рамках первой очереди девелопер возводит семь зданий переменной этажности. На пяти жилых домах завершено устройство фундаментных плит, началось возведение стен. Наиболее заметный прогресс — в двух корпусах: в 5-м литере строится шестой этаж, в 4-м началось возведение пятого. Основные конструкции зданий выполняются из монолитного железобетона, наружные стены — из газосиликатных блоков с фасадной системой утепления. Работы ведутся по графику с соблюдением строительных технологий и стандартов качества.