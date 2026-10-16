В экономику Ставрополья планируют привлечь 269,5 млрд рублей по 36 инвестпроектам

В Невинномысске реализуется промышленный проект по производству раствора для устранения коррозии и солеотложений. Объем вложений составил 270 млн руб. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,4 тыс. тонн продукции в год. Продукция предназначена для нефтедобывающей отрасли, производства строительной химии, энергетики и целлюлозно-бумажной промышленности.