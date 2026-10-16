В экономику Ставрополья планируют привлечь 269,5 млрд рублей по 36 инвестпроектам
На сопровождении Корпорации развития Ставропольского края с начала 2026 года находятся 36 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 269,5 млрд руб. Их реализация предусматривает создание более 4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Крупнейший из проектов — строительство газохимического комплекса в Буденновском округе стоимостью 222,7 млрд руб. Инициатива предполагает создание более 650 постоянных рабочих мест. Комплекс позволит организовать переработку природного газа в товарную продукцию.
В туристической отрасли Корпорация развития сопровождает проекты строительства акватермального комплекса в Ставрополе и термального комплекса в Пятигорске. Первый предполагает создание гостиницы, ресторана, фитнес-центра, спортивного бассейна, развлекательного центра и сопутствующей инфраструктуры. Объем инвестиций оценивается в 5,6 млрд руб., планируется создать 150 рабочих мест. Стоимость проекта в Пятигорске составляет 3 млрд руб., количество новых рабочих мест — 112.
В Невинномысске реализуется промышленный проект по производству раствора для устранения коррозии и солеотложений. Объем вложений составил 270 млн руб. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 2,4 тыс. тонн продукции в год. Продукция предназначена для нефтедобывающей отрасли, производства строительной химии, энергетики и целлюлозно-бумажной промышленности.
Еще один проект реализуется в Нефтекумском округе — строительство второй очереди солнечной электростанции. Объем инвестиций составляет 446,5 млн руб.