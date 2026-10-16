В Ставрополе двух бывших сотрудников УФСИН обвинили в получении взятки
В Ставропольском крае бывших главного бухгалтера регионального управления ФСИН и его заместителя обвинили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе следственном управлении СКР по региону.
По версии следствия, фигуранты требовали от подчиненных передавать им часть премий, начисленных за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Сотрудникам также угрожали прекращением стимулирующих выплат в случае отказа.
В мае 2026 года обвиняемые получили часть премии одной из подчиненных сотрудниц, считают следователи.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Бывшие сотрудники задержаны и заключены под стражу. Для обеспечения возможного исполнения приговора на их имущество наложен арест.
Следственные действия продолжаются. Правовую оценку также дадут действиям сотрудницы, передавшей деньги.