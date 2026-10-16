«Россия» запустит рейсы из Петербурга в Геленджик в зимнем расписании
Группа «Аэрофлот» включила рейсы в Краснодар, Сочи и Геленджик в новое сезонное расписание, которое будет действовать с 25 октября 2026 года по 27 марта 2027 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Общее количество маршрутов группы, в которую входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», составит 282. В новом расписании предусмотрены новые и возобновленные направления, а также увеличение частоты полетов по ряду маршрутов.
В частности, авиакомпания «Россия» планирует выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик и из Сочи в Нижний Новгород. «Победа» добавит рейсы из Сочи в Ульяновск.
Кроме того, группа намерена увеличить частоту полетов из Красноярска в Краснодар, из Санкт-Петербурга в Краснодар, из Казани в Краснодар, а также из Сочи в Казань и Уфу.
В июле «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. Полеты выполняются четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На маршруте задействованы самолеты Boeing 737.
Ранее сообщалось, что за год после возобновления работы аэропорта Краснодара, приостановленной на три года, «Аэрофлот» перевез на собственных рейсах 1,4 млн пассажиров. Средняя занятость кресел на этих рейсах составляла 93%.