Последствия ливня устраняют на центральном пляже Анапы

По данным метеорологов, за три часа — с 18:00 до 21:00 15 октября — в Анапе выпало 34 мм осадков, что соответствует месячной норме. Поскольку дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся, коммунальные службы следят за состоянием городской инфраструктуры и продолжают устранять последствия непогоды.