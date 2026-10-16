Последствия ливня устраняют на центральном пляже Анапы
На центральном пляже Анапы устраняют последствия залпового ливня и шторма, повредивших береговую инфраструктуру. Потоки воды размыли песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, а также малые архитектурные формы. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
К ликвидации последствий привлекли специалистов предприятия «Курорты Анапы». Для обеспечения безопасности территорию временно обесточили и огородили. На пляже ведутся грунтовые и сварочные работы, также оборудован водоотводной канал на случай новых осадков.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. После ночного дождя сотрудники очищали водоотводы от листвы, а утром приступили к уборке веток, хвои и другого мусора на улицах и в общественных пространствах.
По данным метеорологов, за три часа — с 18:00 до 21:00 15 октября — в Анапе выпало 34 мм осадков, что соответствует месячной норме. Поскольку дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся, коммунальные службы следят за состоянием городской инфраструктуры и продолжают устранять последствия непогоды.