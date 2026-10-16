В Новороссийске очистили почти километр побережья от нефтепродуктов

В Новороссийске продолжается уборка прибрежных территорий от незначительных выбросов нефтепродуктов. По состоянию на 15 октября специалисты очистили около 400 м берега в районе села Южная Озереевка, 300 м пляжа «Абрау-бич» и более 250 м береговой линии в селе Мысхако. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.