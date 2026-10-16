От Анапы до Магри предупредили об угрозе смерчей над морем
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 19 октября включительно. С 16 по 18 октября на участке Черного моря от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей. В регионе также ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с.
По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, 17–19 октября местами в Краснодарском крае, за исключением Сочи и федеральной территории Сириус, прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений. Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.
18 и 19 октября в отдельных районах края скорость ветра при порывах может достигать 20–25 м/с. Кроме того, в эти дни местами прогнозируются очень сильные дожди и сильные ливни, которые относятся к категории опасных метеорологических явлений.
В Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края уточнили, что штормовое предупреждение действует до 19 октября включительно.
Отдельно жителей и гостей курортов предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем. По данным метеорологов, такая угроза сохраняется с 16 по 18 октября на участке побережья от Анапы до Магри.
Управление гражданской обороны и защиты населения призвало жителей и туристов соблюдать меры личной безопасности, усилить контроль за детьми и учитывать погодные условия при планировании поездок по региону на личном автомобиле.