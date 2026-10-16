Глава Туапсинского округа сообщил о возможности снизить плату за электричество при отсутствии газа
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил о возможности добиться снижения платы за электроэнергию для жителей домов, которые из-за отсутствия сжиженного газа вынуждены пользоваться электроплитами и бойлерами. По его словам, муниципалитет не уполномочен самостоятельно менять тарифы, поскольку их устанавливает Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.
«Поступает много сообщений с просьбой снизить тариф за электроэнергию тем, кто в силу сложившейся ситуации не может пользоваться сжиженным газом»,— отметил Сергей Бойко.
При этом глава округа уточнил, что жители могут решить вопрос о снижении оплаты за электричество в индивидуальном порядке. Он поручил специалистам муниципалитета подготовить рекомендации для населения о том, как воспользоваться такой возможностью.
По словам Сергея Бойко, в сложившихся условиях использование электроплит и бойлеров остается для жителей единственным выходом. Сжиженный газ, как отметил глава округа, отсутствует не только в муниципалитете и Краснодарском крае, но и в других регионах.
Бойко связал ситуацию с особенностями производства сжиженного углеводородного газа (СУГ), который является побочным продуктом переработки нефти, а также с текущей ситуацией в работе нефтеперерабатывающих заводов.
Глава округа добавил, что недавно один из поставщиков предложил муниципалитету сжиженный газ, однако его стоимость была вдвое выше, а качество не соответствовало установленным требованиям.
Несмотря на сложности с поставками, администрация округа совместно с АО «Туапсегоргаз» продолжает поиск поставщиков сжиженного газа.