Дома на 12 улицах, больница и медцентр в Новороссийске остались без горячей воды
В Новороссийске временно приостановили подачу горячей воды в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения затронули жилые дома на 12 улицах, а также городскую больницу №3 и медицинский центр «Фамилия».
Горячей воды временно нет в домах на улицах Дзержинского, Карамзина, Куникова, Снегирева Рубахо, Черняховского, Чехова, Алексеева, Набережной, Глухова, Суворовской и Энгельса, а также на проспекте Ленина.
Специалисты проводят работы для устранения повреждения. Сроки восстановления подачи горячей воды не уточняются.