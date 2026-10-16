Подрядчик из Солнечнодольска вернет в бюджет 1,2 млн руб. за сорванное благоустройство сквера
Прокуратура Ставропольского края добилась взыскания с недобросовестного подрядчика около 1,2 млн руб. в пользу бюджета. Арбитражный суд удовлетворил заявление надзорного ведомства, исполнение решения остаётся на контроле прокуратуры.
Проверка исполнения законодательства о закупках показала: между территориальным управлением администрации Изобильненского округа и коммерческой организацией был заключён контракт на благоустройство сквера по улице Энергетиков в посёлке Солнечнодольске на сумму около 25 млн руб. Подрядчик к работам так и не приступил — и администрации пришлось заключать новый договор, цена которого оказалась выше первоначального соглашения.
Именно разницу в стоимости и пришлось взыскивать с проигравшей тендер стороны в качестве возмещения ущерба за невыполнение обязательств.