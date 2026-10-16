Компания «Риострой Юг» взыскивает с властей Крыма 811 млн рублей
Арбитражный суд Республики Крым отложил судебное разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик „Риострой Юг“» к Сакскому районному совету Республики Крым о взыскании убытков на сумму 811,27 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября 2026 года. Суть претензий и обстоятельства возникновения убытков в тексте определения на этом этапе рассмотрения дела не раскрываются.
Как следует из определения суда, разбирательство отложено в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств. Судья сослалась на положения части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ, допускающей перенос заседания для совершения сторонами необходимых процессуальных действий. Участники процесса, надлежащим образом извещенные о времени и месте заседания, в суд не явились.
История рассмотрения спора насчитывает более двух лет. Исковое заявление было принято к производству 30 июля 2024 года. В ноябре 2024 года производство приостанавливалось до вступления в законную силу итогового акта по другому административному делу и было возобновлено в мае 2025 года.
В декабре 2025 года суд назначил разбирательство на 28 января 2026 года, однако в течение года заседание неоднократно откладывалось.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик „Риострой Юг“» зарегистрировано в 2022 году в с. Уютное Сакского района Крыма. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Денис Матовников. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.