Компания «Риострой Юг» взыскивает с властей Крыма 811 млн рублей

История рассмотрения спора насчитывает более двух лет. Исковое заявление было принято к производству 30 июля 2024 года. В ноябре 2024 года производство приостанавливалось до вступления в законную силу итогового акта по другому административному делу и было возобновлено в мае 2025 года.