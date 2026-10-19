Доход сегодня, актив на завтра: как инвесторы оценивают недвижимость на длинной дистанции

Получать деньги приятно. Еще приятнее спустя годы обнаружить, что актив, который их приносил, и сам заметно подорожал. Именно на такую комбинацию делают ставку инвесторы в недвижимость. Но у дохода на сегодня и капитала на завтра разные правила игры. В перспективе стоимость квартиры зависит от того, насколько она будет востребована через пять, десять или двадцать лет.

