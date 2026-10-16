Председатель Совфеда потребовала решить вопрос с льготными кредитами аграриев Адыгеи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила выяснить, почему Адыгея не вошла в перечень регионов, сельхозпроизводители которых смогут продлить льготные краткосрочные кредиты на год. Вопрос поднял сенатор от республики Александр Наролин на пленарном заседании верхней палаты парламента.
По словам сенатора, Адыгея не получила доступ к федеральной мере поддержки, несмотря на обращения к руководству Минсельхоза России. Валентина Матвиенко поручила председателю комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных выяснить причины такого решения в профильном ведомстве.
Кроме того, спикер Совета Федерации обратилась к первому заместителю министра финансов России Ирине Окладниковой с требованием разобраться в ситуации, учесть особенности региональной экономики и лично доложить о результатах.
Ирина Окладникова пояснила, что продление льготных кредитов предусмотрено для регионов, где производство сельхозпродукции превышает внутреннее потребление более чем на 30%. По ее предположению, Адыгея не попала в перечень из-за несоответствия этому критерию. При этом первый замминистра допустила корректировку действующих правил. «Это условия нормативного акта, поэтому его можно достаточно оперативно скорректировать»,— заявила она.
О подготовке мер поддержки аграриев, в том числе продлении льготных краткосрочных кредитов на срок до года, ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень». Механизм предусматривает возможность восстановления льготной ставки по кредитам, полученным после 1 января 2025 года, для хозяйств, отвечающих установленным требованиям.
В 2026 году аграрии Адыгеи столкнулись со снижением урожая зерна из-за неблагоприятных погодных условий. По данным республиканского минсельхоза, сбор озимой пшеницы составил 378 тыс. тонн при урожайности 42,6 ц/га. В 2025 году в регионе собрали рекордные 542 тыс. тонн пшеницы.