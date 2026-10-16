Председатель Совфеда потребовала решить вопрос с льготными кредитами аграриев Адыгеи

Ирина Окладникова пояснила, что продление льготных кредитов предусмотрено для регионов, где производство сельхозпродукции превышает внутреннее потребление более чем на 30%. По ее предположению, Адыгея не попала в перечень из-за несоответствия этому критерию. При этом первый замминистра допустила корректировку действующих правил. «Это условия нормативного акта, поэтому его можно достаточно оперативно скорректировать»,— заявила она.