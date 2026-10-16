Оборот розничной торговли на Кубани в июне—августе сократился на 9,3%

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в июне—августе 2026 года сократился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам снижения продаж регион занял третье место среди субъектов РФ, следует из октябрьского доклада Банка России «Региональная экономика». Более существенное падение зафиксировано в Крыму (22,9%) и Севастополе (11,6%). В целом по стране розничная торговля за этот период выросла на 5,3%. Расчеты регулятора основаны на трехмесячном скользящем среднем.