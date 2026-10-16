Оборот розничной торговли на Кубани в июне—августе сократился на 9,3%
Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в июне—августе 2026 года сократился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам снижения продаж регион занял третье место среди субъектов РФ, следует из октябрьского доклада Банка России «Региональная экономика». Более существенное падение зафиксировано в Крыму (22,9%) и Севастополе (11,6%). В целом по стране розничная торговля за этот период выросла на 5,3%. Расчеты регулятора основаны на трехмесячном скользящем среднем.
По данным Краснодарстата, в августе оборот розничной торговли в крае составил 355,9 млрд руб., что на 10,2% меньше, чем годом ранее. При этом по итогам января—августа показатель вырос на 0,2% в сопоставимых ценах, до 2,04 трлн руб.
За восемь месяцев оборот торговли продовольственными товарами, включая напитки и табачные изделия, сократился на 8,3%, до 966 млрд руб. Продажи непродовольственных товаров, напротив, увеличились на 9,4%, до 1,08 трлн руб.
По оценке Банка России, в августе—сентябре потребительская активность в южных регионах несколько повысилась по сравнению с июнем—июлем. В частности, выросли продажи бытовой техники, электроники и компьютеров. Вместе с тем стимулирующее влияние роста реальных заработных плат на потребительский спрос постепенно ослабевает.