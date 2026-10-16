Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем за 9 месяцев вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 23,2 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.