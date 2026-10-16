В Оренбургской области будут судить браконьера, самостоятельно изготовившего оружие для охоты на кабана
В Оренбургской области перед судом предстанет браконьер, самостоятельно изготовивший пневматическое оружие для охоты на кабана. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Жителю Сакмарского района предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: п. «б» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота с применением механического транспортного средства), ч. 7 ст. 222 (незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж), а также ч. 4 ст. 223 (незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж).
По данным следствия, в феврале этого года мужчина, не имея разрешения на охоту на диких животных, использовал переделанную пневматическую винтовку с дульной энергией более 120 Дж для охоты на кабана.
«На подъезде с тушей к дому фигурант был замечен сотрудниками полиции. С целью уничтожения следов преступления мужчина утопил в промоине реки тушу животного и сани-волокуши»,— говорится в сообщении прокуратуры.
В мае этого года обвиняемый внес изменения в основные части пневматической винтовки, в результате чего ее дульная энергия увеличилась до 130 Дж. Оружие мужчина продал своему знакомому за 60 тыс. руб.