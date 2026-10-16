«Самое коррумпированное правительство в истории нашей страны»

Уровень безработицы снизился, но родителям приходится работать на двух работах, чтобы позволить себе такую «роскошь», как покупка продуктов, некоторые из которых, хоть и лежат на полках магазинов, напоминают скорее редкие музейные экспонаты. В Албании упаковка из 10 яиц стоит €4,9, тогда как в среднем по Европе — €3. Студенты возмущены цинизмом депутатов, которые зарабатывают в восемь раз больше минимальной зарплаты, получаемой их родителями,— это одно из самых высоких соотношений в Европе. При этом парламентарии, проявляя озабоченность по поводу светофоров или порчи общественного имущества, без зазрения совести проголосовали за выделение миллионов евро из государственного бюджета, которые в итоге оказались в карманах непонятных людей.