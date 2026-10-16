«Самое коррумпированное правительство в истории нашей страны»
Почему в Албании студенты вышли на акции протеста — мнения СМИ
Мирные студенческие демонстрации, продолжавшиеся в Албании около трех месяцев, резко обострились в последние несколько дней. На улицах албанской столицы Тираны протестующие вступают в стычки с полицией, атаковано несколько правительственных зданий. Эти события уже стали одной из главных тем обсуждения в мировой прессе.
Студенты возмущены привилегиями депутатов парламента
Студент может позволить себе жить в Тиране, только если его отец владеет портом или аэропортом; если он является «безальтернативным» поставщиком услуг для Агентства национальной безопасности либо поставляет автомобили или одежду для нужд армии; если он владеет казино или же если он единственный на рынке поставщик препаратов от тревожных расстройств.
Уровень безработицы снизился, но родителям приходится работать на двух работах, чтобы позволить себе такую «роскошь», как покупка продуктов, некоторые из которых, хоть и лежат на полках магазинов, напоминают скорее редкие музейные экспонаты. В Албании упаковка из 10 яиц стоит €4,9, тогда как в среднем по Европе — €3. Студенты возмущены цинизмом депутатов, которые зарабатывают в восемь раз больше минимальной зарплаты, получаемой их родителями,— это одно из самых высоких соотношений в Европе. При этом парламентарии, проявляя озабоченность по поводу светофоров или порчи общественного имущества, без зазрения совести проголосовали за выделение миллионов евро из государственного бюджета, которые в итоге оказались в карманах непонятных людей.
Лицемерие, некомпетентность и безответственность превратили жизнь албанских студентов в тяжелейшее испытание на выносливость. Их семьи оказались беззащитны перед лицом бесконтрольного роста счетов, а «средний класс» перестал быть социальной категорией, превратившись лишь в ностальгическое воспоминание о прошлом.
Протестующие студенты атаковали правительственные здания в Албании
Тысячи студентов вышли на улицы албанской столицы Тираны; на второй день бурных антиправительственных протестов они совершили нападения на ряд правительственных зданий. Демонстрация началась во вторник у здания Министерства образования: студенты требовали улучшения условий обучения в университетах и расширения перспектив трудоустройства. В среду часть здания Министерства образования была подожжена; кроме того, нападениям подверглись канцелярия премьер-министра, Министерства финансов и внутренних дел, а также несколько расположенных поблизости коммерческих объектов.
Полицейские спецподразделения вступили в столкновения с протестующими, применив слезоточивый газ и водометы для их разгона. Одна из участниц акции протеста, Энида Бими, заявила информационному агентству Reuters, что этот протест — не только ради студентов, но «ради всего албанского народа». «Люди очень разгневаны существующей системой. Нужно менять все. Повсюду коррупция, преступность. Люди сейчас полны гнева. Им необходимо изменить систему»,— сказала Бими. Другой протестующий, Арбер Леши, заявил, что люди возмущены «самым коррумпированным правительством в истории нашей страны».
В Албании в ответ на «презрение» и «безразличие» премьер-министра радикализируется «революция фламинго»
Ежедневные антиправительственные демонстрации, которые проходят последние четыре с половиной месяца, приняли новый оборот — теперь звучат требования отставки (премьер-министра.— “Ъ”) Эди Рамы. Это беспрецедентный случай со времен падения коммунистической диктатуры в 1991 году.
За три дня албанская столица Тирана просто преобразилась. Сожжены общественные здания, разрушены банки, снесены светофоры и дорожные знаки, горят мусорные баки, улицы завалены битым стеклом и брусчаткой. Антиправительственные демонстрации, проходившие ежедневно с 31 мая, приняли новый оборот, когда во вторник, 13 октября, к ним присоединились тысячи студентов. До этого момента это беспрецедентное, не имеющее лидера гражданское движение, названное его участниками «Революцией фламинго», оставалось мирным и даже начало сдавать темпы.
Однако спустя четыре с половиной месяца протестов демонстранты, возмущенные «презрением» и «безразличием» премьер-министра Эди Рамы, выбрали другую форму воздействия. Исчезли мирные вечерние собрания с плакатами с фламинго и детским уголком. Со вторника тысячи протестующих с раннего утра выходят на улицы Тираны в защитных масках, балаклавах, а некоторые несут куски брусчатки в руках, требуя отставки главы правительства, улучшения условий жизни и прекращения коррупции, эндемичной для этой балканской страны с населением 2,4 млн человек.
«Точка кипения»: почему студенты протестуют против Эди Рамы в Албании
В столице Албании Тиране третий день продолжаются студенческие протесты против плохих условий в системе образования. При этом премьер-министр Эди Рама настаивает, что не уйдет в отставку.
Студенты уже несколько месяцев жалуются на высокую стоимость обучения и ограниченные перспективы трудоустройства после окончания вуза. Африм Красничи, профессор и исследователь из Института политических исследований в Тиране, рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что студенты и молодежь мирно протестовали на протяжении почти трех месяцев, «однако их требования по большей части игнорировались, а правительство зачастую отвечало не конструктивным диалогом, а кампаниями по их дискредитации».
Он добавил, что нынешняя эскалация отражает «недовольство не только самим правительством, но и отсутствием подотчетности со стороны институтов власти, а также их нежеланием реагировать на запросы общества».