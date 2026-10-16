Адыгея стала лидером в РФ по индикатору бизнес-климата ЦБ
Адыгея заняла первое место среди российских регионов по индикатору бизнес-климата Банка России в октябре 2026 года. Показатель республики составил 16 пунктов при среднем значении по стране 1,2 пункта, следует из доклада регулятора «Региональная экономика».
В пятерку регионов с наиболее высокими значениями индикатора также вошли Дагестан (14,7 пункта), Сахалинская область (13,9 пункта), Хакасия (11,2 пункта) и Тамбовская область (10,4 пункта).
Индикатор рассчитывается на основе опросов предприятий об изменении производства и спроса, а также ожиданиях на ближайшие три месяца. Положительное значение свидетельствует о преобладании позитивных оценок деловой активности.
Адыгея и ранее входила в число регионов с высокими показателями. В мае республика занимала шестое место с результатом 16,5 пункта.
В целом по Южному макрорегиону индикатор бизнес-климата в октябре достиг 4,2 пункта. По данным Банка России, ожидания компаний относительно спроса на ближайшие три месяца улучшились благодаря более позитивным оценкам в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг.