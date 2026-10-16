Адыгея стала лидером в РФ по индикатору бизнес-климата ЦБ

В целом по Южному макрорегиону индикатор бизнес-климата в октябре достиг 4,2 пункта. По данным Банка России, ожидания компаний относительно спроса на ближайшие три месяца улучшились благодаря более позитивным оценкам в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг.